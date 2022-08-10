Про це розповів заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко. За його словами, меморандум про будівництво кварталу міськрада підписала із товариством "Червоний Хрест".

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Модульне містечко у Чернігові: що відомо

Віктор Геращенко розповів, що міськвиконком вже виділив під будівництво 2 гектари землі, а також кошти на проєктування фундаменту. Загалом місто відповідатиме за прокладання комунікацій.

Фінансує проєкт повністю "Червоний Хрест", це близько 3,5 мільйонів доларів. За нами, міською радою, – виділення землі, підвід комунікацій: водопровід, водовідвід, електроенергія, благоустрій, фундаментні роботи,

– каже Геращенко.



Модульне містечко складатиметься з 7 двоповерхових будиночків / Фото Суспільне Чернігів

Модульне містечко складатиметься з 7 двоповерхових будиночків. Передбачається, що там вміщатиметься 112 як однокімнатних, так двокімнатних квартир. Також квартири одразу будуть мебльовані та матимуть електроопалення.

Це буде тимчасове житло, але більш схоже на капітальне, з терміном використання до 100 років. Тобто, основна вимога в тому, щоб люди, які втратили своє житло, проживали у квартирах комфортабельних. А потім, коли держава компенсує збитки, місто могло надавати ці квартири іншим людям, які не мають житла або їх потребують,

– додає він.



У будинках планують розмістити необхідні меблі / Фото Суспільне Чернігів

За словами Віктора Геращенка, будівництво модульного містечка мають розпочати у вересні. Триватиме воно щонайменше 3 – 4 місяці.



Фасад будинку / Фото Суспільне Чернігів