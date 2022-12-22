У Чернівцях встановлять нові модульні будинки: скільки осіб отримають тимчасовий прихисток

У Чернівці прибули перші блоки модульних будинків, надані Чехією. Повідомляється, що нове тимчасове житло буде оснащене всім необхідним: холодильником, панелями для приготування їжі, пральними машинами тощо

Про початок монтажних робіт розповів заступник мера Чернівців Василь Зазуляк. Що наразі відомо – далі.

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Нові будинки розташують на території модульного містечка

Блоки вже почали встановлювати на території модульного містечка. Завдяки цьому тут з’являться додаткові 18 спальних місць, три санвузли, три кімнати для надання та отримання меддопомоги.

У будинках буде уся необхідна побутова техніка, зокрема, холодильники, панелі для приготування їжі, пральні машини.

Також уряд Чехії виділив майже 10 мільйонів чеських крон фінансової допомоги.

Ще у жовтні в Чернівцях розпочалося облаштування модульного містечка для 300 переселенців. Будиночки надав німецький фонд. Проєкт передбачає також облаштування дитячого майданчика та продуктового магазину, розповів міський голова Чернівців Роман Клічук.



У Чернівцях встановлять нові модульні будинки / Фото фейсбук Василь Зазуляк

Під житло для переселенців обладнали буковинську школу

Громада села Онут Чернівецькій області облаштувала на території школи тимчасове житло для 60 вимушених переселенців на Буковині. На ремонт будівлі витратили 10 мільйонів гривень з бюджету територіальної громади. Водночас учні поки що навчатимуться у сусідній школі.

У приміщенні добудували корпус, де розмістили вбиральні та душові кімнати, а також пральні машини. У колишніх навчальних класах облаштували спальні та кухню.

Наразі на Буковині перебуває понад 106 тисяч вимушених переселенців, з них 37 тисяч – діти