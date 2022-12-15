На ремонт будівлі витратили 10 мільйонів гривень з бюджету територіальної громади. Водночас учні поки що навчатимуться у сусідній школі.
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Школа оснащена усім необхідним для життя
У приміщенні добудували корпус, де розмістили вбиральні та душові кімнати, а також пральні машини. У колишніх навчальних класах облаштували спальні та кухню. У кожній переобладнаній кімнаті передбачено чотири спальні місця. Волонтери надали побутову техніку, меблі, постільну білизну та запаси їжі.
У кожній кімнаті по 4 спальні місця / Скриншот 24 каналу
Наразі тут мешкає 15 осіб, однак планується, що невдовзі у колишню школу заїде ще 45 переселенців, які потребують прихистку. Здебільшого тут осідають ті, хто переїхав із Запорізької області. Також є мешканці Херсону.
У приміщенні добудували корпус, де розмістили вбиральні та душові кімнати / Скриншот 24 каналу
В приміщенні школи переселенці живуть безплатно. Поселяти людей з інших регіонів у школу почали два тижні тому.