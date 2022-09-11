Як самостійно утеплити старі дерев'яні вікна: практичні поради

Цього року в Україні очікується складний опалювальний сезон. Влада закликає українців почати підготовку до холодів заздалегідь, зокрема утеплити житло та придбати обігрівачі.

Також, аби зменшити тепловитрати, важливо усунути містки холоду, які часто зустрічаються на старих віконних рамах. 24 канал розповідає, які існують способи бюджетного утеплення вікон.

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Знайдіть причину тепловтрат

Насамперед важливо знати, що пропускати тепло може не віконна рама, а підвіконня. В такому випадку щілини потрібно закрити силіконом або іншим герметиком.

Якщо причина у негерметичному приляганні стулок, їх можна щільніше притиснути за допомогою шестигранного ключа чи викрутки.

При зношенні ущільнювача єдиним виходом із ситуації буде його заміна. Для цього доведеться зняти стару гуму, почистити поверхню від сміття і закласти в пази новий ущільнювач.

Найпростіші способи утеплення віконних рам



Вікна можна утеплити папером, ватою, парафіном / Фото unsplash

Для утеплення дерев'яних вікон використовуються кілька основних методів. Найбюджетніші із них:

утеплення папером. Для цього скрученими смугами паперу затикають всі щілини у віконних рамах та заклеюють їх скотчем з заготовленим папером під колір рам.

Для цього скрученими смугами паперу затикають всі щілини у віконних рамах та заклеюють їх скотчем з заготовленим папером під колір рам. набивання вати в щілини рами. Замість вати можна використовувати також поролон чи текстильні матеріали. Зверху також щілини заклеюються, але вже тканинними смужками, вимоченими в мильному розчині.

Попри доступність матеріалів та легкість в монтажі ці способи мають значний недолік – складність демонтажу. Відклеюючи смужки, власники будинку відривають і фарбу на віконній рамі. Окрім того, це одноразові методи, тобто наступного року доведеться повторювати процедуру.

Ще один матеріал, який можна використати для утеплення старих дерев'яних вікон – парафін. Перед процедурою його слід розплавити. Заливати парафін слід за допомогою шприца для нанесення будівельних сумішей. Якщо щілини великі, то потрібно прокласти підкладку, яка допоможе заповнити порожнину.

Найнадійнішим способом є застосування утеплювачів, що вставляються в стулки рам. Вони можуть бути виконані з різного матеріалу – ПВХ, пінополіетилену, гуми тощо. Через те, що їх монтаж передбачає зняття стулки вікон з петель, проводити роботи з утеплення цим матеріалом варто до настання холодів.

Утеплення укосів

Утеплити укоси вікна з дерев'яними рамами найпростіше за допомогою гіпсокартону. Для цього:

Проріжте по периметру вікна канавку глибиною не більше одного сантиметра.

Виріжте пластини потрібного розміру з вологостійкого гіпсокартону. Після цього можна вставляти заготовки в пази, починаючи з бічних укосів.

Заповніть порожнини між стіною і пластинами монтажною піною, а для вирівнювання та закріплення застосуйте малярський скотч. Верхній укіс підіпріть дерев'яним брусом. Коли піна застигне, скотч та підпори можна буде прибрати.

Ще простіше утеплити укоси сендвіч-панелями. Для цього достатньо прикріпити П-подібний профіль по всьому периметру віконної рами, випиляти укоси потрібного розміру з сендвіч-панелей та вставити в закріплений профіль. Простір між панелями і стіною найкраще заповнити мінеральною ватою. Після цього на готових укосах закріплюється монтажний F-подібний профіль, в який фронтально встановлюються ті ж сендвіч-панелі або пластини гіпсокартону.