Чим зайняти нішу в коридорі: ідеї від дизайнерки інтер'єру

Досить часто у плануваннях квартир є ніші у коридорах, які хочеться використати максимально функціонально.

Які цікаві ідеї підійдуть для коридору і передпокою, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.

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Раз вже є ніша – краще її використовувати. Найчастіше ми любимо зашивати такі виступи шафами у рівень зі стіною, щоб візуально було менше кутів і простір виглядало цілісним…

– зазначила Колєчкіна.

Вона показала проєкт передпокою в скандинавському стилі, у якому є подібна ніша. У ній зроблена стильна консоль, яку можна використовувати для будь-яких потрібних предметів.

Як декор використано велике кругле дзеркало з підсвічуванням. Дзеркальна поверхня, за словами дизайнерки інтер'єру, не тільки прикрашає стіни, але і надає об'єму приміщенню.

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Головне – у таких дзеркалах брати підсвічування середньої потужності, щоб освітлення було декоративним, а не світило на весь передпокій, як сонячний диск,

– пояснила вона.

Як ще можна оформити нішу в інтер'єрі

У нішу можна вбудувати систему зберігання​ / Фото interiorfoto

При оформленні передпокою, не забувайте про шафи​ / Фото pinterest