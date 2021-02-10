Чим зайняти нішу в коридорі: ідеї від дизайнерки інтер'єру

Джерело:Інстаграм Анни Колєчкіної
Досить часто у плануваннях квартир є ніші у коридорах, які хочеться використати максимально функціонально.
Які цікаві ідеї підійдуть для коридору і передпокою, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.
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Раз вже є ніша – краще її використовувати. Найчастіше ми любимо зашивати такі виступи шафами у рівень зі стіною, щоб візуально було менше кутів і простір виглядало цілісним…
– зазначила Колєчкіна.
Вона показала проєкт передпокою в скандинавському стилі, у якому є подібна ніша. У ній зроблена стильна консоль, яку можна використовувати для будь-яких потрібних предметів.
Як декор використано велике кругле дзеркало з підсвічуванням. Дзеркальна поверхня, за словами дизайнерки інтер'єру, не тільки прикрашає стіни, але і надає об'єму приміщенню.
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Головне – у таких дзеркалах брати підсвічування середньої потужності, щоб освітлення було декоративним, а не світило на весь передпокій, як сонячний диск,
– пояснила вона.
У нішу можна вбудувати систему зберігання / Фото interiorfoto
При оформленні передпокою, не забувайте про шафи / Фото pinterest