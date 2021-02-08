Як розширити простір за допомогою світла: 5 крутих підказок
Якщо у вас невелике житло – його можна візуально збільшити за допомогою світла.
Джерело:Інстаграм platinum_sirius_shopping
Як правильно це зробити, і які освітлювальні прилади використовувати, розповіли в platinum_sirius_shopping.
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Коли ми починаємо робити ремонт, то дуже часто недооцінюємо важливу роль освітлення і яке це має вплив на наш простір. Грамотний проєкт освітлення здатний не тільки доповнити ваш інтер‘єр, але навіть візуально збільшити простір,
– зазначили в platinum_sirius_shopping.
5 корисних підказок
Точкове освітлення
Якщо кімната маленька, для неї підійде точкове освітлення, яке візуально розширить простір. У вузькому приміщення світильники краще розмістити вздовж однієї стіни – це допоможе зробити кімнату більшою.
Люстра
Такий варіант підійде для вітальні чи холу. Люстра надасть гарне освітлення і вишуканості інтер‘єру. Важливо: велика люстра може візуально зменшити кімнату, тому краще розмістити її не по центру, а там, де стоїть великий стіл.
Світодіодні лампочки
Маленькі світодіодні лампочки по всьому периметру кімнати нададуть простору додатковий обсяг. Придивіться до точкових світильників.
Світло відіграє важливу роль в інтер'єрі / Фото topdom
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Закарнизне підсвічування
Таке рішення допоможе візуально підняти візуально стелю та додасть обсягу і повітря приміщенню.
Закарнізне підсвічування створить особливу атмосферу та збільшить кімнату / Фото potolokino
Настінні світильники
Цей варіант відмінно підійде для малих приміщень. Настінні світильники із направленим угору світлом піднімуть невисоку стелю.
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