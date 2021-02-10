Довольно часто в планировках квартир есть ниши в коридорах, которые хочется использовать максимально функционально.

Какие интересные идеи подойдут для коридора и прихожей, рассказала дизайнер интерьера Анна Колечкина.

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Раз уже есть ниша – лучше ее использовать. Зачастую мы любим зашивать такие выступы шкафами в уровень со стеной, чтобы визуально было меньше углов и пространство смотрелось целостнее…

– отметила Колечкина.

Она показала проект прихожей в скандинавском стиле, в которой есть подобная ниша. В ней сделана стильная консоль, которую можно использовать для каких-либо нужных предметов.

В качестве декора использовано крупное круглое зеркало с подсветкой сзади. Зеркальная поверхность, по словам дизайнера интерьера, не только украшает стены, но и придает объема помещению.

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Главное – в таких зеркалах брать подсветку средней мощности, чтобы освещение было декоративным, а не светило на всю прихожую, как солнечный диск,

– пояснила она.

Как еще можно оформить нишу в интерьере

В нишу можно встроить систему хранения / Фото interiorfoto

При оформлении прихожей, не забывайте о шкафах / Фото pinterest