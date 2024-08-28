До фарбування фасад був блідо-рожевим ще з 1992 року. За цей час громада звикла бачити особняк саме таким, тому не могла стримати своїх емоцій.

Цікаво "Не живе, а виживає": дівчина показала свою квартиру площею 9 квадратів у Парижі

Тепер будинок "муляє перед очима"

Будинок вартістю 450 тисяч фунтів, тобто близько 24,5 мільйона гривень, розташований в англійському місті Кросс. Сусідка Джилліан каже, що через свій незвичний дизайн житло тепер "муляє їй перед очима".

Навіть не можу уявити, що змусило його пофарбувати дім у такий колір. Я єдина, хто бачить це щодня, і мені зовсім не подобається,

– зізнається сусідка.

Фасад відтінку фуксія / Фото Alamy

Власник, на ім'я Дейв, каже, що він не зробив нічого поганого, а тільки краще. За словами господаря, він "підправив кольори".

Знаю, що зараз він досить яскравий, але рожевий колір, що був раніше… Розумієте, коли на нього падало сонце, то він здавався геть білим. Я намагаюся зберегти помешкання таким, яким воно було, але підправив кольори. Так, зараз він трохи виділяється, але через пару років потьмяніє,

– пояснив Дейв.

Новий господар каже, що, крім негативу, отримав кілька позитивних коментарів.