Чому у Києві не будують таких ЖК, як у Львові: забудовник озвучив нюанс

Житлова забудова у Києві суттєво відрізняється від об'єктів нерухомості в інших містах України. Всі давно звикли, що у столиці можна побачити новобудови-багатоповерхівки замість, наприклад, п'ятиповерхівок.

І цьому є просте пояснення: забудовники не можуть дозволити собі будівництво малоповерхівок у Києві. Чому так відбувається та з чим це пов'язано – розповів президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник в інтерв'ю блогеру Сергію Нагорному.

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Чому відрізняється забудова у Києві та Львові

У чому основна заковика – в економіці. Вартість землі відіграє одну з ключових ролей у собівартості метра квадратного. І ще одне: коли ти розумієш, що ти на тій території не можеш збудувати, наприклад, більш ніж 5 поверхів, тому що історичний ареал чи ще якісь інші обставини, тоді та вартість землі відповідає тому, що ти можеш збудувати там 5 поверхів,

– зазначив Ростислав Мельник.

Ростислав Мельник розповів про плани Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Однак все залежить і від власника ділянки.

Але коли ти йдеш купувати ділянку чи домовлятися з власником землі, на якій можна збудувати 25 поверхів, то ти ніколи його не можеш переконати, мовляв, давай ти заробиш утричі менше,

– пояснив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

ЖК "Берег Дніпра" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

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Що будуватимуть у Києві

Водночас Мельник наголосив, що у Києві Корпорація Нерухомості РІЕЛ також будуватиме дуже привабливі комплекси, які матимуть дещо іншу забудову, ніж зараз.

За його словами, це не чотирьох чи п'ятиповерхові об'єкти, однак вони сподобаються жителям столиці, оскільки будуть максимально комфортними.

ЖК "Містечко Підзамче" у Львові / Фото riel

Фахівець зазначив, що сьогодні українці значно мудріші, ніж раніше. Тому вже з наступного року забудовники гратимуть за правилами, а покупці будуть отримувати те, що їм обіцяли.

Думаю, що 2022 – 2023 роки будуть показовими,

– резюмував Ростислав Мельник.

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