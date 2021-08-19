И этому есть простое объяснение: застройщики не могут позволить себе строительство малоэтажек в Киеве. Почему так происходит и с чем это связано – рассказал президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник в интервью блогеру Сергею Нагорному.

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Почему отличается застройка в Киеве и Львове

В чем основная загвоздка – в экономике. Стоимость земли играет одну из ключевых ролей в себестоимости метра квадратного. И еще одно: когда ты понимаешь, что ты на той территории не можешь построить, например, более 5 этажей, потому что исторический ареал или еще какие-то обстоятельства, тогда и стоимость земли соответствует тому, что ты можешь построить там 5 этажей,

– отметил Ростислав Мельник.

Ростислав Мельник рассказал о планах Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Однако все зависит и от владельца участка.

Но когда ты идешь покупать участок или договариваться с владельцем земли, на которой можно построить 25 этажей, то ты никогда его не можешь убедить, мол, давай ты заработаешь втрое меньше,

– пояснил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

ЖК "Берег Днепра" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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Что будут строить в Киеве

В то же время Мельник подчеркнул, что в Киеве Корпорация Недвижимости РИЕЛ также будет строить очень привлекательные комплексы, которые будут иметь несколько иную застройку, чем сейчас.

По его словам, это не четырех или пятиэтажные объекты, однако они понравятся жителям столицы, поскольку будут максимально комфортными.

ЖК "Містечко Підзамче" во Львове / Фото riel

Специалист отметил, что сегодня украинцы значительно мудрее, чем раньше. Поэтому уже со следующего года застройщики будут играть по правилам, а покупатели будут получать то, что им обещали.

Думаю, что 2022 – 2023 годы будут показательными,

– резюмировал Ростислав Мельник.

Полное интервью Ростислава Мельника: смотрите видео