Чому сьогодні небезпечно купувати квартири у старому житловому фонді

Попри хвилю зацікавленості вторинною нерухомістю, що накрила Україну внаслідок масової міграції населення, експерти радять уникати старого житлового фонду. На їхню думку, такі об'єкти не є ліквідними, навіть якщо дешево коштують.

Як повідомляє 24 канал, вторинний ринок пропонує не лише можливість швидко заїхати у квартиру, але й безліч "сюрпризів", з якими доведеться зіткнутися в майбутньому. Тож, на які нюанси слід звернути увагу, обираючи житло – далі.

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Яке житло не варто купувати

Левова частка українського вторинного ринку нерухомості – це "хрущовки", 16-поверхові БПС-ки, "чешки" та інші модифікації типового житла. Усі вони мають невеликі площі у порівнянні з новобудовами. Якщо в новому будинку площа середньої "однушки" становить 40 квадратних метрів, то "хрущовки" на 45 квадратних метрів поміщають цілі дві кімнати.



70% застарілого житлового фонду Києва можуть знести / Фото Національний промисловий портал

Через такі обмеження у площі не кожна споруда здатна задовольнити запити сучасного покупця. Інколи ситуацію не може виправити навіть сучасний ремонт.

Недоліки 5-поверхівок 60-х років

Тісне та некомфортне планування. Через це власники не можуть облаштувати ергономічних кухонь. А непрактичні коридори "крадуть" площу. До того ж зробити перепланування у таких приміщеннях особливо складно, адже більшість стін – опірні.

Через це власники не можуть облаштувати ергономічних кухонь. А непрактичні коридори "крадуть" площу. До того ж зробити перепланування у таких приміщеннях особливо складно, адже більшість стін – опірні. Товщина стін у таких будинках приблизно 35 сантиметрів. Це означає проблеми зі звуко- та теплоізоляцією. Тонші, ніж у новобудовах також міжкімнатні та міжквартирні перекриття;

Це означає проблеми зі звуко- та теплоізоляцією. Тонші, ніж у новобудовах також міжкімнатні та міжквартирні перекриття; Висота стель мінімальна – 2,5 метри.

– 2,5 метри. Немає передбаченого місця для зберігання колясок та велосипедів.

Мінуси "чешок"

Погана стяжка "чешках" часто дає знати про себе навіть після численних ремонтів.

"чешках" часто дає знати про себе навіть після численних ремонтів. Низька якість підведених комунікацій та мереж , Через це вони часто можуть бути в аварійному стані;

, Через це вони часто можуть бути в аварійному стані; Тонкі перекриття , що мінімізує приватність.

, що мінімізує приватність. Незручні планування з тісними кухнею та передпокоєм.

з тісними кухнею та передпокоєм. Якщо на зовнішніх стінах відсутня плитка, є ризик, що у квартирах грибок.

Що врахувати потенційним покупцям 16-поверхових будинків серії БПС

На кожному поверсі передбачено до 13 – 14 квартир, при цьому самі коридори вузькі та довгі, розташування квартир лінійне, шансів відгородитися тамбуром із сусідами немає.

Тепло- та звукоізоляція низькі : у квартирах холодно взимку та спекотно влітку.

: у квартирах холодно взимку та спекотно влітку. До сьогодні на фасадах таких будинків є численні зовнішні тріщини у зовнішніх стінах. А це – тривожна ознака.

До того ж Київрада затвердила Програму комплексної реконструкції мікрорайонів застарілого житлового фонду. Документ містить перелік будинків, які пріоритетно піддаватимуться модернізації. Важливо, що серед положень програми зазначено: комплексна реконструкція кварталу може передбачати знесення та подальше будівництво нового об’єкта.

Зараз говорять про те, що знести пропонують 70% застарілого житлового фонду Києва. Мешканців відселятимуть у нові квартири, однак будівництво вимагає часу, а ви, вклавшися у старий фонд не отримаєте можливості відразу облаштовуватися на новому місці.