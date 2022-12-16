Чому сьогодні небезпечно купувати квартири у старому житловому фонді

16 грудня 2022, 13:20
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Попри хвилю зацікавленості вторинною нерухомістю, що накрила Україну внаслідок масової міграції населення, експерти радять уникати старого житлового фонду. На їхню думку, такі об'єкти не є ліквідними, навіть якщо дешево коштують.

Як повідомляє 24 канал, вторинний ринок пропонує не лише можливість швидко заїхати у квартиру, але й безліч "сюрпризів", з якими доведеться зіткнутися в майбутньому. Тож, на які нюанси слід звернути увагу, обираючи житло – далі. 

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Яке житло не варто купувати

Левова частка українського вторинного ринку нерухомості – це "хрущовки", 16-поверхові БПС-ки, "чешки" та інші модифікації типового житла. Усі вони мають невеликі площі у порівнянні з новобудовами. Якщо в новому будинку площа середньої "однушки" становить 40 квадратних метрів, то "хрущовки" на 45 квадратних метрів поміщають цілі дві кімнати.


70% застарілого житлового фонду Києва можуть знести / Фото Національний промисловий портал

Через такі обмеження у площі не кожна споруда здатна задовольнити запити сучасного покупця. Інколи ситуацію не може виправити навіть сучасний ремонт. 

Недоліки 5-поверхівок 60-х років 

  • Тісне та некомфортне планування. Через це власники не можуть облаштувати ергономічних кухонь. А непрактичні коридори "крадуть" площу. До того ж зробити перепланування у таких приміщеннях особливо складно, адже більшість стін – опірні. 
  • Товщина стін у таких будинках приблизно 35 сантиметрів. Це означає проблеми зі звуко- та теплоізоляцією. Тонші, ніж у новобудовах також міжкімнатні та міжквартирні перекриття;
  • Висота стель мінімальна – 2,5 метри.
  • Немає передбаченого місця для зберігання колясок та велосипедів.

Мінуси "чешок"

  • Погана стяжка "чешках" часто дає знати про себе навіть після численних ремонтів.
  • Низька якість підведених комунікацій та мереж, Через це вони часто можуть бути в аварійному стані;
  • Тонкі перекриття, що мінімізує приватність.
  • Незручні планування з тісними кухнею та передпокоєм. 
  • Якщо на зовнішніх стінах відсутня плитка, є ризик, що у квартирах грибок

Що врахувати потенційним покупцям 16-поверхових будинків серії БПС

  • На кожному поверсі передбачено до 13 – 14 квартир, при цьому самі коридори вузькі та довгі, розташування квартир лінійне, шансів відгородитися тамбуром із сусідами немає.
  • Тепло- та звукоізоляція низькі: у квартирах холодно взимку та спекотно влітку.
  • До сьогодні  на фасадах таких будинків є численні зовнішні тріщини у зовнішніх стінах. А це – тривожна ознака.

До того ж Київрада затвердила Програму комплексної реконструкції мікрорайонів застарілого житлового фонду. Документ містить перелік будинків, які пріоритетно піддаватимуться модернізації. Важливо, що серед положень  програми зазначено: комплексна реконструкція кварталу може передбачати знесення та подальше будівництво нового об’єкта.

Зараз говорять про те, що знести пропонують 70% застарілого житлового фонду Києва. Мешканців відселятимуть у нові квартири, однак будівництво вимагає часу, а ви, вклавшися у старий фонд не отримаєте можливості відразу облаштовуватися на новому місці.

Автор: Юлія Бабич