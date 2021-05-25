Чому подорожчали квартири у Києві і які купують найчастіше

У Києві у 2021 році покупці готові купувати житло дорожче, ніж рік тому. На вторинному ринку нерухомості найбільшим попитом користуються квартири у будинках, які були збудовані не більше, ніж 20 років тому.

Хрущовки, які раніше вибирали через доступну ціну, тепер купують значно гірше. Як змінилися ціни на квартири у Києві й чого очікувати далі – розповів віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал.

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Як змінилися ціни на житло у столиці

За словами Топала, за рік квартири у Києві подорожчали на 10-15%. Це відбулося з двох причин:

стало більше інвесторів в орендному бізнесі;

зросла кількість покупців із регіонів.

Більшість покупців вибирають невеликі квартири у відносно свіжих багатоповерхівках. А от продати хрущовку чи житло площею 100 квадратних метрів уже важко.

Хрущовки в Києві не користуються популярністю / Фото 24 канал

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Що відбувається на ринку нерухомості

За словами експертів, на ринку житлової нерухомості у Києві не вистачає якісних пропозицій. Це стосується багатьох районів.

Як зазначив директор АН Брок-ріелті Дмитро Корчев, неподалік від станції метро "Лівобережна" квартиру площею 33 квадратних метри продали протягом тижня за 50 тисяч доларів. Це значно дорожче середньоринкової ціни, але варіантів у зазначеному районі дуже мало.

Крім того, власники знімають з продажу популярні квартири, сподіваючись на зростання цін найближчим часом. Водночас власники житла в дуже старих будинках знижують ціни, однак це не має жодного результату – люди не готові до зношених комунікацій та інших "сюрпризів".

За словами експертів, на ринку нерухомості у Києві мало гарних пропозицій / Фото 24 канал

На думку Дмитра Корчева, восени квартири можуть знову подорожчати, якщо не зменшиться число охочих придбати житло у столиці.