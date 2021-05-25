Хрущевки, которые ранее выбирали из-за доступной цены, теперь покупают гораздо хуже. Как изменились цены на квартиры в Киеве и чего ожидать дальше – рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.
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Как изменились цены на жилье в столице
По словам Топала, за год квартиры в Киеве подорожали на 10-15%. Это произошло по двум причинам:
- стало больше инвесторов в арендном бизнесе;
- возросло количество покупателей из регионов.
Большинство покупателей выбирают небольшие квартиры в относительно свежих многоэтажках. А вот продать хрущевку или жилье площадью 100 квадратных метров уже затруднительно.
Хрущевки в Киеве не пользуются популярностью / Фото 24 канал
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Что происходит на рынке недвижимости
По словам экспертов, на рынке жилой недвижимости в Киеве не хватает качественных предложений. Это касается многих районов.
Кроме того, владельцы снимают с продажи востребованные квартиры, надеясь на рост цен в ближайшее время. В то же время собственники жилья в очень старых домах снижают цены, однако это не приносит никакого результата – люди не готовы к изношенным коммуникациям и прочим "сюрпризам".
По словам экспертов, на рынке недвижимости в Киеве мало стоящих предложений / Фото 24 канал
По мнению Дмитрия Корчева, осенью квартиры могут снова подорожать, если не снизится число желающих обзавестись жильем в столице.