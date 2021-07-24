Чому подорожчали квартири в Україні: юристка назвала дві причини

В Україні подорожчала житлова нерухомість. У першому кварталі 2021-го року ціни зросли на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го.

Квартири дорожчають з кількох причин. Дві основних назвала юристка Тетяна Острікова.

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Офіційні дані

Згідно з інформацією Державної служби статистики України, у першому кварталі 2021-го року вартість квартир в Україні зросла на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го.

у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го. Як звітувало Міністерство юстиції України, у першому кварталі 2020 року зафіксовано 95,5 тисячі угод, за аналогічний період поточного року – 111,28 тисячі угод.

Через фактичну відсутність інших варіантів інвестувати гроші, українці надають перевагу вкладенню коштів у квадратні метри. Альтернативою є ОВДП, а ставки за банківськими депозитами в гривні наразі ледве перекривають інфляцію,

– пояснила Тетяна Острікова.

Кількість угод з нерухомістю зростає, не дивлячись на ціни / Фото Pixabay

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Чому подорожчала нерухомість

За словами юристки, зростання цін зумовлено кількома факторами. Вона назвала два головних.

По-перше, зросли ціни на будівельні матеріали через зростання цін на сировинних світових ринках. По-друге, попит на первинному ринку почав подеколи переважати над пропозицією. Тобто, без всякого збільшення оподаткування та нових податків, тенденція така, що до кінця року ціна на квартири на первинному ринку зросте ще більше. А це потягне за собою зростання цін і на вторинному ринку,

– наголосила Тетяна Острікова.

Експертка прогнозує зростання цін на житло / Фото Pixabay

Вона також нагадала про скандальний законопроєкт №5600 про податки на житло. На її думку, це – "неприємний "бонус" від влади", який також спричинить підвищення цін.

Логічно, що такі нововведення спричинять підвищення цін на нерухомість, про це говорять і забудовники, і експерти, але як то кажуть: "Люди бідкаються, а влада розводить руками". І хоч до цього законопроєкту подали близько 10 тисяч поправок, що дещо затягне його розгляд, сумнівів у тому, що податковий тиск посилиться у тій чи іншій формі, на жаль, немає,

​– резюмувала експертка.

Детальніше про законопроєкт №5600 читайте у матеріалі.