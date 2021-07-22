Їм пропонується безкоштовна оренда житла строком на три місяці. Які є умови – читайте далі.

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Хто може отримати житло безкоштовно

Влада міста Грієгос провінції Теруель у червні 2021 років запустили проєкт "Порожня Іспанія". Сім'ям з дітьми пропонують безкоштовне житло на три місяці. Далі вартість оренди складе 225 євро щомісяця (7,2 тисячі гривень). При цьому за кожну дитину в сім'ї будуть віднімати 50 євро (1,6 тисячі гривень).

За словами заступника мера Грієгоса Ернесто Агусті, такий хід дозволить залучити нових жителів, а школа зможе протриматися на плаву. Зараз у ній лише 9 учнів.

Нові мешканці міста зможуть отримати житло на 3 місяці без оплати / Фото Pixabay

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Що з попитом

Всього в Грієгосі проживає 138 осіб. За словами влади, завдяки програмі з безкоштовним житлом, отримано близько трьох тисяч заявок на переїзд. Це жителі Іспанії, країн Латинської Америки, Хорватії та Румунії. Зараз запити вивчаються.

Нові мешканці міста зможуть працювати віддалено чи отримати місце в ресторані Paladar de Aragon.

Влада хоче залучити сім'ї з дітьми / Фото Pixabay