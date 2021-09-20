Згідно з опитуванням, майже 4 з 10 американців, які хочуть купити будинок у 2021 – 2022 році, стверджують, що вони тимчасово зупинили свої пошуки. З чим це пов'язано – далі.

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Згідно з дослідженням Opendoor, 5 найпоширеніших причин відмови від пошуку житла:

Невизначеність , пов'язана з COVID-19 – 39% опитаних.

, пов'язана з COVID-19 – 39% опитаних. Високі ціни на нерухомість не влаштовують 35% людей, які взяли участь в опитуванні.

не влаштовують 35% людей, які взяли участь в опитуванні. Ринок пропонує мало варіантів житла – 24%.

– 24%. 24% опитаних не визначилися, де хочуть жити , після того, як продадуть свій будинок.

, після того, як продадуть свій будинок. 22% розповіли, що їхні угоди зірвалися через високу конкуренцію на ринку.

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Найбільш пошуками житла стурбовані люди віком 35 – 50 років. Молодші покупці не відчувають гострої потреби в стабільному місці проживання.

Паралельно 41% опитуваних зазначили, що будинок, який відповідає їхнім потребам, виходить за рамки закладеного бюджету.