Середня вартість однокімнатної квартири в Києві складає 41 тисячу доларів. Давайте поглянемо, скільки доведеться викласти за таке житло у Європі. Варто враховувати не лише закони та податки кожної країни, а й послуги ріелтора.

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Найдорожча середня вартість квадратного метра у туристичних країнах. У Монако позначка сягає 40 тисяч євро – фантастична сума. Але варто враховувати, що на ринку вторинного житла ціна квартири може сягати 1,2 мільйона євро. Франція та Ізраїль дещо скромніші – 4 – 4,5 тисячі євро.

Потім у рейтингу країн з найдорожчою нерухомістю розташувалися Мальта та Кіпр. Тут доведеться заплатити приблизно 3 тисячі євро за квадратний метр.

Європа – чудове місце для інвестицій / Фото з Unsplash

Такі суми є далеко не у всіх, тому потрібно розглядати і найдешевші країни. Вони також є туристичними та можуть приносити хороший прибуток.

Наприклад, у Болгарії ціна квадратного метра складає 578 євро, а в Грузії – близько 700 євро. Хорошими варіантом для інвестицій у житло також є Боснія і Герцеговина, Албанія та Греція, тут можна придбати житло за ціною 900 – 950 євро за квадратний метр.