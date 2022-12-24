Без причин на існування: чому міста "під ключ" – мертвонароджений концепт

Концепт смарт-міст, збудованих із нуля, – абсолютно не новий. Наразі подібні проєкти втілюються у більш як 40 країнах. Проте без культуральної ідентичності та економічно виправданого підґрунтя більша частина таких міст приречена на деградацію.

Про це йдеться у колонці Адама Скотта і Дейва Веддела. Видання "Хмарочос" переклало аргументи авторів, які свідчать, що розумні міста – це лише утопія.

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Що таке міста майбутнього та до чого тут Волт Дісней

Помираючи від раку легенів на лікарняному ліжку у 1966 році Волт Дісней побачив у панелях на стелі генплан майбутнього міста. Відтак останньою обсесією аніматора став проєкт ЕПКОТ – експериментальний прототип громади майбутнього.

Місто-сад з радіальним плануванням мало розміститися біля Орландо, Флорида та стати домом для 20 тисяч людей. Там був би діловий район, підземний автомобільний рух, автоматична система сміттєвивезення та акуратно окреслені житлові, комерційні та рекреаційні зони. Інноваційні технології, презентовані на всесвітніх виставках, були б важливою складовою функціонування ЕПКОТа.

Містом мали керувати Дісней з партнерами. Жителі орендували б розраховані на нуклеарну сім’ю будинки за "помірну плату". Житла у власності не передбачалося.

Це буде розпланована, контрольована громада. Там не буде пенсіонерів, всі будуть працевлаштовані,

– розповідав Дісней.

Проєкт не вдалося реалізувати. Однак на честь аніматора звели парк розваг ЕПКОТ у Діснейворлді, який багато чого запозичує з початкової ідеї та розташований на тій самій ділянці землі, яку придбали для будівництва утопічного міста.

Інші спроби побудувати розумні міста "під ключ"

Вже у 1994 році у Флориді було засновано місто Селебрейшн, яке вважають втіленням ідей і цінностей нереалізованого проєкту ЕПКОТ. Житло призначене лише для купівлі. А мешканці міста – забезпечені люди, приваблені гарантованими інвестиціями.

У місті спостерігається брак робочих місць, нерівність, нестача магазинів і послуг у пішій доступності, вертикальне управління.