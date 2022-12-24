Без причин на существование: почему города "под ключ" – мертворожденный концепт

Концепт смарт-городов, построенных с нуля, совершенно неновый. Сейчас подобные проекты воплощаются в более чем 40 странах. Однако без культуральной идентичности и экономически оправданных оснований большая часть таких городов обречена на деградацию.

Об этом говорится в колонке Адама Скотта и Дэйва Веддела. Издание "Хмарочос" перевело аргументы авторов, свидетельствующих, что умные города – это только утопия.

Читайте также Жилье, учитывающее новые реалии: во Львове ввели в эксплуатацию 299 квартир в ЖК "Велика Британія"

Что такое города будущего и при чем здесь Уолт Дисней

Умирая от рака легких на больничной койке в 1966 году Уолт Дисней увидел в панелях на потолке генплан будущего города. Последней обсессией аниматора стал проект ЭПКОТ – экспериментальный прототип общества будущего.

Город-сад с радиальной планировкой должен был разместиться возле Орландо, Флорида и стать домом для 20 тысяч человек. Там был бы деловой район, подземное автомобильное движение, автоматическая система мусоровывоза и аккуратно очерченные жилые, коммерческие и рекреационные зоны. Инновационные технологии, представленные на всемирных выставках, были бы важной составляющей функционирования ЭПКОТа.

Городом должны были управлять Дисней с партнерами. Жители арендовали бы рассчитанные на нуклеарную семью дома за "умеренную плату". Жилища в собственности не предполагалось.

Это будет распланированное, контролируемое общество. Там не будет пенсионеров, все будут трудоустроены,

– рассказывал Дисней.

Проект не удалось реализовать. Однако в честь аниматора возвели парк развлечений ЭПКОТ в Диснейворлде, многое позаимствовали из первоначальной идеи и расположили его на том же участке земли, который приобрели для строительства утопического города.

Другие попытки построить умные города "под ключ"

Уже в 1994 году во Флориде была основана город Селебрейшн, которое считают воплощением идей и ценностей нереализованного проекта ЭПКОТ Жилье предназначено только для покупки. А жители города – обеспеченные люди, привлеченные гарантированными инвестициями.

В городе наблюдается дефицит рабочих мест, неравенство, нехватка магазинов и услуг в пешей доступности, вертикальное управление.