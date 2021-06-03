Чому в Україні підскочили ціни на квартири та що буде далі

В Україні стрімко зростають ціни на квартири. Державна програма "Доступна іпотека під 7%" тут ні при чому.

Основною причиною є інфляція – за підсумками квітня вона склала 8,4%. Про це розповів керівник Perfomance Management, бізнес-експерт Сергій Сароян.

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Чому подорожчало житло

За словами експерта, інфляція в Україні призвела до підвищення цін на будівельні матеріали й роботи. Однак ці фактори не відразу впливають на вартість житла, тому до кінця року зростання цін на нерухомість може прискоритися до 20%.

Очікується, що найбільше подорожчають одно- і двокімнатні квартири у новобудовах і не дуже старій вторинці. При цьому ціни на радянську забудову можуть знизитися через відсутність попиту.

У літню пору. Однак завдяки іпотечним програмам (зокрема, "Доступне житло під 7%") він може зберегтися.

Нерухомість в Україні подорожчала через інфляцію / Фото Pixabay

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Що може підвищити попит на житло

Бізнес-експерт пояснив, підвищити попит на житло може вигідна іпотека, проте через високу інфляцію в Україні неможливо зробити низьку облікову ставку.

Звичайно, мріяти про 2,5% річних, як у США, не доводиться через сильну різницю у процентних ставках: в ФРС її тримають на близько нульовому рівні, тоді як НБУ збільшив її до 7,5%. Саме від цієї величини залежить вартість банківських продуктів, за нею фінансові організації залучають позикові кошти від регулятора,

– резюмував Сароян.

Попит на житло може підскочити через доступну іпотеку / Фото Pixabay