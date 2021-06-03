Основной причиной является инфляция – по итогам апреля она составила 8,4%. Об этом рассказал руководитель Perfomance Management, бизнес-эксперт Сергей Сароян.

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Почему подорожало жилье

По словам эксперта, инфляция в Украине привела к повышению цен на строительные материалы и работы. Однако эти факторы не сразу влияют на стоимость жилья, поэтому к концу года рост цен на недвижимость может ускориться до 20%.

Ожидается, что больше всего подорожают одно- и двухкомнатные квартиры в новостройках и не очень старой вторичке. При этом цены на советскую застройку могут снизиться из-за отсутствия спроса.

В летнее время спрос на жилье обычно снижается. Однако благодаря ипотечным программам (в частности, "Доступное жилье под 7%") он может сохраниться.

Недвижимость в Украине подорожала из-за инфляции / Фото Pixabay

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Что может повысить спрос на жилье

Бизнес-эксперт пояснил, повысить спрос на жилье может выгодная ипотека, однако из-за высокой инфляции в Украине невозможно сделать низкую учетную ставку.

Конечно, мечтать о 2,5% годовых, как в США, не приходится из-за сильной разницы в процентных ставках: в ФРС ее держат на около нулевом уровне, тогда как НБУ увеличил ее до 7,5%. Именно от этой величины зависит стоимость банковских продуктов, по ней финансовые организации привлекают заемные средства от регулятора,

– резюмировал Сароян.

Спрос на жилье может подскочить из-за доступной ипотеки / Фото Pixabay