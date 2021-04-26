У чорних змішувачів є свої особливості, плюси та мінуси. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Тітова.

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Чорні змішувачі: що це за звір та як його приручити? Для початку скажу, що на мою суб'єктивну думку, чорна сантехніка в сучасному інтер'єрі – це маст-хев. Адже чорний колір – це універсальний засіб для розставлення акцентів, додавання глибини та контрастності інтер'єру,

– зазначила Тітова.

Вона пояснила, що змішувачі чорного кольору в інтер'єрі виглядають витончено, залишаючись при цьому точкою, яка фокусує та притягує увагу.

Чорні змішувачі: особливості та нюанси

Змішувачі в чорному кольорі можна використовувати як в сучасному інтер'єрі, так і в класичному .

. Ціна чорних змішувачів така ж, як і у звичних нам хромованих виробів.

З огляду на навалу дешевих китайських виробів, вибирайте змішувачі, які зроблені з латуні (сплав міді та цинку). Це відразу ж відкине всіх неякісних виробників. Таким чином, вироби довше прослужать та збережуть свій гарний зовнішній вигляд,

– порекомендувала Анастасія Тітова.

Дизайнерка інтер'єру радить вибирати матові змішувачі – вони виглядають дорожче.

Чорні змішувачі – це модно та стильно / Фото pinterest

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Який догляд потрібен

За словами дизайнерки інтер'єру, догляд за чорними змішувачами не відрізняється від звичних варіантів, – це регулярне чищення від накипу за допомогою спеціальних засобів.

Чорний змішувач стане акцентом в інтер'єрі / Фото interior