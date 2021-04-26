У чорних змішувачів є свої особливості, плюси та мінуси. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Тітова.
Цікаво Зберігання на кухні: підказки, які дозволять підтримувати порядок
Чорні змішувачі: що це за звір та як його приручити? Для початку скажу, що на мою суб'єктивну думку, чорна сантехніка в сучасному інтер'єрі – це маст-хев. Адже чорний колір – це універсальний засіб для розставлення акцентів, додавання глибини та контрастності інтер'єру,
– зазначила Тітова.
Вона пояснила, що змішувачі чорного кольору в інтер'єрі виглядають витончено, залишаючись при цьому точкою, яка фокусує та притягує увагу.
Чорні змішувачі: особливості та нюанси
- Змішувачі в чорному кольорі можна використовувати як в сучасному інтер'єрі, так і в класичному.
- Ціна чорних змішувачів така ж, як і у звичних нам хромованих виробів.
З огляду на навалу дешевих китайських виробів, вибирайте змішувачі, які зроблені з латуні (сплав міді та цинку). Це відразу ж відкине всіх неякісних виробників. Таким чином, вироби довше прослужать та збережуть свій гарний зовнішній вигляд,
– порекомендувала Анастасія Тітова.
Дизайнерка інтер'єру радить вибирати матові змішувачі – вони виглядають дорожче.
Чорні змішувачі – це модно та стильно / Фото pinterest
Читайте Ремонт у квартирі: 15 розеток, про які ви забули
Який догляд потрібен
За словами дизайнерки інтер'єру, догляд за чорними змішувачами не відрізняється від звичних варіантів, – це регулярне чищення від накипу за допомогою спеціальних засобів.
Чорний змішувач стане акцентом в інтер'єрі / Фото interior
- Не використовуйте абразиви та металеві щітки – вони можуть залишити подряпини на виробі.
- Для того щоб уникнути нальоту, насухо протирайте змішувачі після використання. ⠀