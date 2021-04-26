У черных смесителей есть свои особенности, плюсы и минусы. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Анастасия Титова.

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Черные смесители: что это за зверь и как его приручить? Для начала скажу, что по моему субъективному мнению, черная сантехника в современном интерьере – это маст-хэв. Ведь черный цвет – это универсальное средство для расставленная акцентов, добавления глубины и контрастности интерьеру,

– отметила Титова.

Она пояснила, что смесители в черном цвете в интерьере выглядят изящней и утонченней, оставаясь при этом фокусирующей точкой, притягивающей внимание.

Черные смесители: особенности и нюансы

Смесители в черном цвете можно использовать как в современном интерьере, так и в классическом.

Цена черных смесителей такая же, как и у привычных нам хромированных изделий.

Учитывая нашествие дешевых китайских изделий, выбирайте смесители, которые сделаны из латуни (сплав меди и цинка). Это сразу же отметет всех некачественных производителей. Таким образом, изделия дольше прослужат и сохранят свой красивый внешний вид,

– порекомендовала Анастасия Титова.

Дизайнер интерьера советует выбирать матовые смесители – они выглядят дороже.

Черные смесители – это модно и стильно / Фото pinterest

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Какой уход нужен

По словам дизайнера интерьера, уход за черными смесителями не отличается от привычных вариантов, – это регулярная чистка от накипи с помощью специальных средств.

Черный смеситель станет акцентом в интерьере / Фото interior