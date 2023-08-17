Чорний зовні та всередині: продають незвичайний будинок серед гір

Будинок з A-каркасом у місті Крестлайн, Каліфорнія, вражає своїм екстер’єром та інтерʼєром. Кожна кімната в помешканні пофарбована в чорний насичений колір, що викликає змішані відчуття.

Дивовижний будинок з однією спальнею та ванною кімнатою коштує 520 тисяч доларів. Востаннє це місце продавали у 2021 році за 217 тисяч доларів.

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Такого чорного будинку ви ще не бачили

Сучасний будинок середини століття 1961 року нещодавно капітально відремонтували. Недоторканим залишили червоний камін, який є родзинкою у вітальні.

Але це більше, ніж просто яскравий акцент у чорному домі. Камін справді обігріває будинок площею 88 квадратних метрів.

Загалом реконструкція була зосереджена на збереженні оригінальної частини будинку. Ремонт був вимушений, бо теперішні власники придбали його в занедбаному стані.

"Вони хотіли дати йому нове життя, яке б згодом сподобалось тим, хто цінує мистецтво, дизайн і архітектуру. Вони вибрали шикарну та примхливу атмосферу", – каже агентка з нерухомості Дані Розенталь.

Чорно-білий інтер'єр / Фото Gavin Cater

Металеві розсувні двері ведуть на великий балкон, який розширює житловий простір назовні.

Нерухомість розташована в гірському містечку Крестлайн – це приблизно 1 година 20 хвилин їзди від Лос-Анджелеса. Тобто вона має дві величезні переваги: розташована на природі в затишному місці та водночас не є відірваною від світу.

Це ідеальне місце для тих, кому набридло життя у шумних містах. Там ви знайдете притулок для своєї душі.