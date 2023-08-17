Удивительный дом с одной спальней и ванной стоит 520 тысяч долларов. В последний раз это место продавали в 2021 году за 217 тысяч долларов.

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Такого черного дома вы еще не видели

Современное здание середины века 1961 года недавно капитально отремонтировали. Нетронутым оставили красный камин, который является изюминкой в гостиной.

Но это больше, чем просто яркий акцент в черном доме. Камин действительно обогревает здание площадью 88 квадратных метров.

В целом, реконструкция была сосредоточена на сохранении оригинальной части дома. Ремонт был вынужден, потому что нынешние владельцы приобрели его в заброшенном состоянии.

"Они хотели дать ему новую жизнь, которая бы впоследствии понравилась тем, кто ценит искусство, дизайн и архитектуру. Они выбрали шикарную и капризную атмосферу", – говорит агент по недвижимости Дани Розенталь.

Черно-белый интерьер / Фото Gavin Cater

Металлическая раздвижная дверь ведет на большой балкон, который расширяет жилое пространство наружу.

Недвижимость расположена в горном городке Крестлайн – это примерно 1 час 20 минут езды от Лос-Анджелеса. То есть она имеет два огромных преимущества: расположена на природе в уютном месте и в то же время не оторвана от мира.

Это идеальное место для тех, кому надоела жизнь в шумных городах. Там вы найдете приют для своей души.