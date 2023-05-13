Експерти з дизайну розповіли про найкращі акцентні кольори, які ідеально поєднуються з чорним. Від позачасової чорно-білої схеми до більш сучасного дизайну з яскравими елементами – варіантів є безліч.

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Чорний поєднується як з теплими, так і з холодними кольорами. Правильний акцентний колір може повністю змінити загальний настрій і вигляд чорного. Ось п'ять улюблених комбінацій дизайнерів.

Білий – для класичного та витонченого вигляду



Чорний колір створює класичний образ із білим / Фото Thomas Kuoh

Нейтральний земляний – для тепла та комфорту

Нейтральні кольори, такі як кремовий, коричневий і бежевий, можуть чудово "врівноважити" чорну гаму. Вони додають земного тепла.



Світло-коричневі та бежеві елементи на тлі чорних меблів / Фото 22 Interiors

Сірий – для більш сучасного вигляду

Сірий колір поєднується з багатьма кольорами, чорний – не виняток / Фото Ginny Macdonald Design

Яскраві світлі – для бадьорості

Яскраві елементи в чорній кімнаті / Фото Future

Коштовні тони – для елегантного контрасту

Для більш приглушеного барвистого контрасту поєднуйте чорний із насиченими дорогоцінними тонами – темно-зеленим, синім та фіолетовим.

Коштовні тони додають елегантності / Фото Pearson Lyle Management