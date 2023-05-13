Які кольори поєднуються з чорним: 5 улюблених комбінацій дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Особливістю чорного кольору є те, що його можна поєднувати майже з будь-яким іншим відтінком. Чорний можна використовувати як у класичних, так і в сучасних будинках.
Експерти з дизайну розповіли про найкращі акцентні кольори, які ідеально поєднуються з чорним. Від позачасової чорно-білої схеми до більш сучасного дизайну з яскравими елементами – варіантів є безліч.
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Чорний поєднується як з теплими, так і з холодними кольорами. Правильний акцентний колір може повністю змінити загальний настрій і вигляд чорного. Ось п'ять улюблених комбінацій дизайнерів.
Білий – для класичного та витонченого вигляду
Чорний колір створює класичний образ із білим / Фото Thomas Kuoh
Нейтральний земляний – для тепла та комфорту
Нейтральні кольори, такі як кремовий, коричневий і бежевий, можуть чудово "врівноважити" чорну гаму. Вони додають земного тепла.
Світло-коричневі та бежеві елементи на тлі чорних меблів / Фото 22 Interiors
Сірий – для більш сучасного вигляду
Яскраві світлі – для бадьорості
Коштовні тони – для елегантного контрасту
Для більш приглушеного барвистого контрасту поєднуйте чорний із насиченими дорогоцінними тонами – темно-зеленим, синім та фіолетовим.