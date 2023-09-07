Історично склалося так, що чорний мав негативний відтінок, коли асоціювався з інтер’єром, мовляв, кімната стає темною та брудною. Та дизайнери кажуть, що це зовсім навпаки, оскільки чорний підсилює кольори, які його оточують.

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“Насправді чорні акценти є важливим завершальним штрихом. Вони, будучи помірними, одночасно контрастують з більшістю відтінками та доповнюють їх”, – запевняють дизайнери.

Експерти з американської студії дизайнів Living with Lolo додають: “Ми любимо використовувати чорні акценти в наших дизайнах, щоб привернути увагу. Подібно до того, як ви використовуєте чорну підводку для обрамлення очей, використання чорного кольору у вашому домі допомагає зробити акцент”.

Погляньте, як можна використати чорний акцент у різних кімнатах. Дизайнери поділилися п’ятьма своїми роботами.

Використовуйте чорні акценти поряд з чорними меблями

Чорні картини біля чорного ліжка та стільця / Фото Neptune

Додайте чорних деталей у білу кімнату гламурного дизайну

Чорні акценти у білій гламурній їдальні / Фото Andrew Martin

На кухні чорні акценти є завжди доречними

Відкритий білий стелаж з чорним декором / Фото Anthony Tahlier

У білій ванній кімнаті чорний додає драматизму

Ефектна чорна ванна та плитка / Фото Walls and Floors

Пофарбуйте одну стіну в чорний колір для акценту

Чорна акцентна стіна – позачасовий та сміливий варіант / Фото House of Jade Interiors