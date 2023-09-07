Исторически сложилось так, что черный имел отрицательный оттенок, когда ассоциировался с интерьером, мол, комната становится темной и грязной. Но дизайнеры говорят, что это совсем наоборот, поскольку черный усиливает окружающие его цвета.
Обратите внимание С чего начать ремонт: советы известного украинского девелопера
“На самом деле черные акценты являются важным завершающим штрихом. Они, умеренными, одновременно контрастируют с большинством оттенками и дополняют их”, – уверяют дизайнеры.
Эксперты из американской студии дизайнов Living with Lolo добавляют: “Мы любим использовать черные акценты в наших дизайнах, чтобы привлечь внимание. Подобно тому, как вы используете черную подводку для обрамления глаз, использование черного цвета в вашем доме помогает сделать акцент”.
Посмотрите, как можно использовать черный акцент в разных комнатах. Дизайнеры поделились пятью своими работами.
Используйте черные акценты рядом с черной мебелью
Черные картины возле черной кровати и стула / Фото Neptune
Добавьте черные детали в белую комнату гламурного дизайна.
Черные акценты в белой гламурной столовой / Фото Andrew Martin
На кухне черные акценты всегда уместны
Открытый белый стеллаж с черным декором / Фото Anthony Tahlier
В белой ванной комнате черный добавляет драматизма.
Эффектная черная ванна и плитка / Фото Walls and Floors
Покрасьте одну стену в черный цвет для акцента
Черная акцентная стена – вневременный и смелый вариант / Фото House of Jade Interiors