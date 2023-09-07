Як дизайнери використовують чорний, щоб додати шарму в інтер'єрі
Джерело:Homes & Gardens
Додавання чорних акцентів – це трюк, який використовують дизайнери інтер'єру для ефектного вигляду. Особливо такої родзинки потребують кімнати нейтральних тонів.
Історично склалося так, що чорний мав негативний відтінок, коли асоціювався з інтер’єром, мовляв, кімната стає темною та брудною. Та дизайнери кажуть, що це зовсім навпаки, оскільки чорний підсилює кольори, які його оточують.
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“Насправді чорні акценти є важливим завершальним штрихом. Вони, будучи помірними, одночасно контрастують з більшістю відтінками та доповнюють їх”, – запевняють дизайнери.
Експерти з американської студії дизайнів Living with Lolo додають: “Ми любимо використовувати чорні акценти в наших дизайнах, щоб привернути увагу. Подібно до того, як ви використовуєте чорну підводку для обрамлення очей, використання чорного кольору у вашому домі допомагає зробити акцент”.
Погляньте, як можна використати чорний акцент у різних кімнатах. Дизайнери поділилися п’ятьма своїми роботами.