Чорний та білий є нейтральними кольорами, які ідеально поєднуються майже з усіма відтінками. А якщо додати правильний яскравий акцент, то можна створити дуже стильний та індивідуальний інтер'єр. Ось 5 чудових прикладів, які стануть гарними варіантами для вашого майбутнього ремонту вітальні.
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Збалансуйте білий з чорним
Чорно-біла вітальня з акцентним зеленим кріслом / Фото Future
Додайте помітний акцент
Чорно-біла вітальня з сучасними жовтими кріслами / Фото Future
Поєднайте чорно-білу схему з сірим для м'якшого вигляду
Вітальня з стельовим освітленням / Фото Bergman Design House
Використовуйте чорний і білий у дизайні в стилі середини 20 століття
Чорно-біла вітальня з кольоровими акцентами / Фото Jamie Nesbitt-Webber
Додайте коштовний зелений колір
Біла вітальня із зеленими подушками та чорно-білим геометричним килимом / Фото Interior by Anne Hepfer