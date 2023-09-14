Черный и белый представляют собой нейтральные цвета, которые идеально сочетаются почти со всеми оттенками. А если придать правильный яркий акцент, то можно создать очень стильный и индивидуальный интерьер. Вот 5 отличных примеров, которые станут хорошими вариантами для вашего будущего ремонта гостиной.
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Сбалансируйте белый с черным
Черно-белая гостиная с акцентным зеленым креслом / Фото Future
Добавьте заметный акцент
Черно-белая гостиная с современными желтыми креслами / Фото Future
Соедините черно-белую схему с серым для более мягкого вида.
Гостиная с потолочным освещением / Фото Bergman Design House
Используйте черный и белый в дизайне в стиле середины 20 века.
Черно-белая гостиная с цветными акцентами / Фото Jamie Nesbitt-Webber
Добавьте ценный зеленый цвет
Белая гостиная с зелеными подушками и черно-белым геометрическим ковром / Фото Interior by Anne Hepfer