Черный и белый представляют собой нейтральные цвета, которые идеально сочетаются почти со всеми оттенками. А если придать правильный яркий акцент, то можно создать очень стильный и индивидуальный интерьер. Вот 5 отличных примеров, которые станут хорошими вариантами для вашего будущего ремонта гостиной.

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Сбалансируйте белый с черным

Черно-белая гостиная с акцентным зеленым креслом / Фото Future

Добавьте заметный акцент

Черно-белая гостиная с современными желтыми креслами / Фото Future

Соедините черно-белую схему с серым для более мягкого вида.

Гостиная с потолочным освещением / Фото Bergman Design House

Используйте черный и белый в дизайне в стиле середины 20 века.

Черно-белая гостиная с цветными акцентами / Фото Jamie Nesbitt-Webber

Добавьте ценный зеленый цвет