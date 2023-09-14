Ідеї ​​для чорно-білої вітальні: 5 вічно актуальних дизайнів зі сміливими акцентами

Чорно-білі вітальні дуже популярні серед тих, хто шукає вишуканий та позачасовий дизайн. Це поєднання кольорів доречне в будь-якому стилі: як вишуканому, так і простому, мінімалістичному.

Чорний та білий є нейтральними кольорами, які ідеально поєднуються майже з усіма відтінками. А якщо додати правильний яскравий акцент, то можна створити дуже стильний та індивідуальний інтер'єр. Ось 5 чудових прикладів, які стануть гарними варіантами для вашого майбутнього ремонту вітальні.

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Збалансуйте білий з чорним

Чорно-біла вітальня з акцентним зеленим кріслом / Фото Future

Додайте помітний акцент

Чорно-біла вітальня з сучасними жовтими кріслами / Фото Future

Поєднайте чорно-білу схему з сірим для м'якшого вигляду

Вітальня з стельовим освітленням / Фото Bergman Design House

Використовуйте чорний і білий у дизайні в стилі середини 20 століття

Чорно-біла вітальня з кольоровими акцентами / Фото Jamie Nesbitt-Webber

Додайте коштовний зелений колір

Біла вітальня із зеленими подушками та чорно-білим геометричним килимом / Фото Interior by Anne Hepfer