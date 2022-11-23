Зіркові архітектори та скандальне будівництво: що відомо про стадіони ЧС-2022 у Катарі

Усі 8 стадіонів, зведених у місті Доха та на околицях столиці, стануть тлом для міжнародного футбольного турніру, який триватиме з 20 листопада по 18 грудня. Серед них – оновлений національний стадіон Катару, а також низка нових споруд, створених відомими архітектурними студіями.

Будівництво кожного із цих стадіонів обернулося низкою скандалів. За даними Guardian, за 10 років підготовки до ЧС у Катарі загинуло понад 6 500 робітників-мігрантів, які працювали над інфраструктурою столиці. За даними Amnesty International, більшість із цих смертей досі нерозслідувані.

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Зрештою із 12 анонсованих стадіонів вдалося реалізувати 8. Хто проєктував ці об'єкти та який вони мають вигляд – далі.

Стадіон "Лусаїл-Айконік" від Foster + Partners



Стадіон "Лусаїл-Айконік" від Foster + Partners / Фото Dezeen

Проєктуючи проєкт, британські архітектори надихалися місцевою архітектурою та ісламською культурою. Форма найбільшого об'єкта для проведення ЧС-2022 відтворює вигляд арабських світильників. Це особливо помітно у темну пору доби.

Стадіон розташований за 15 кілометрів на північ від центру Дохи. Тут можуть розміститися 80 тисяч фанатів. Перший матч на стадіоні відбувся 22 листопада, також тут очікується фінал, запланований на 18 грудня.

Стадіон "974" від Fenwick-Iribarren Architects



Стадіон "974" від Fenwick-Iribarren Architects / Фото Dezeen

Це один із найбільш концептуальних стадіонів, що проявляється навіть у назві. Річ у тім, що "974" – це міжнародний телефонний код Катару. Не випадковими є контейнери на фасаді. Таким чином архітектори відсилають до морської культури Катару та віддають шану промисловій спадщині порту Дохи.

Раніше у цих контейнерах перевозили матеріали на будмайданчик, зараз вони прикрашають спортивну споруду, що розрахована на 40 тисяч місць. До того ж фасад піддається демонтажу та перепрофілюванню, тобто це перший в історії ЧС повністю розбірний стадіон.

30 листопада на стадіоні відбудеться перший матч, також саме тут відбудеться 1/8 фіналу.

Стадіон "Аль-Джануб" від AECOM та Zaha Hadid Architects



Стадіон "Аль-Джануб" від AECOM та Zaha Hadid Architects / Фото Dezeen

На південь від центру Дохи в Аль-Вакрі розташований стадіон "Аль-Джануб" від архітекторів зі студій Zaha Hadid Architects та AECOM. Команди намагалися продемонструвати, що об'єкт – частина найстарішого поселення Катару, яке було економічним центром Катару до 20 століття.

Дах стадіону повністю відсувний – таким чином вболівальникам та гравцям забезпечать доступ до свіжого повітря і прохолоду. Форма арени нагадує традиційні човни доу – транспорт, який допомагав перевозити перлини та збагачувати населений пункт.

Майданчик на 40 тисяч місць вперше прийняв гостей 22 листопада. Після турніру стадіон стане домашньою ареною місцевої футбольної команди Al Wakrah Sports Club.

Міжнародний стадіон Халіфа від Дар Аль-Хандаса

Міжнародний стадіон Халіфа від Дар Аль-Хандаса / Dezeen

Єдина будівля, перепрофільована до чемпіонату світу з футболу 2022 року, – це національний стадіон Катару, розташований за 10 кілометрів від центру Дохи. Реконструкцією зайнявся Дар Аль-Хандас – архітектор, який проєктував початковий об'єкт 1976 року. Окрім іншого він та команда збільшили місткість стадіону до 40 тисяч місць.

До фасаду додали нові подвійні арки, які символізують мінливість епох, а також сучасне освітлення. Перша гра на оновленому стадіоні відбулася 21 листопада.

Стадіон "Аль-Байт" від Дар Аль-Хандаса



Стадіон "Аль-Байт" від Дар Аль-Хандаса / Фото Dezeen

Багатопрофільна студія Dar Al-Handasah створила також стадіон в Аль-Хорі, де 20 листопада відбулося відкриття футбольного турніру. Незвичне рішення нагадує намет бедуїнів, де можна сховатися від безжального сонця пустелі. Це ще одна історична алюзія, яка натякає на кочові племена Катару.

Усередині оснащено 60 тисяч місць на чотирьох трибунах. Мобільний дах оснащений технологією охолодження, а для фасаду використано політетрафторетилен та скловолокно. Планується, що після чемпіонату світу ярус сидінь буде знятий, а на місці стадіону зведуть готель.

Стадіон "Аль-Тумама" від Ібрагіма М. Джайда



Стадіон "Аль-Тумама" від Ібрагіма М. Джайда / Фото Dezeen

Катарський архітектор Ібрагім М. Джайда представив красивий концепт стадіону з ажурними візерунками гахфії – традиційного головного убору, який носять мусульманські чоловіки у цьому регіоні. За словами архітектора, унікальний дизайн має і функціональне призначення та захищає вболівальників від сонця. Окрім цього, стадіон забезпечує економію прісної води на 40% у порівнянні зі звичайними стадіонами. Цей ефект досягається за допомогою використання оборотної води для зрошення зелених насаджень.

Стадіон на 40 000 місць відкрили 22 жовтня 2021 року. В раках Мундіалю арена прийме 8 матчів, зокрема 1/4 фіналу.

Стадіон "Ахмада бін Алі" від Pattern Design та Ramboll



Стадіон "Ахмада бін Алі" від Pattern Design та Ramboll / Фото Dezeen

Британська архітектурна студія Pattern Design та інженерна фірма Ramboll спроєктували "декоративний" стадіон на околиці Дохи. Споруда повинна стати "Воротами до пустелі", який повинен показати шлях вболівальникам.

Однією з основних особливостей дизайну є традиційний плетений фасад Накш, що нагадує золоту рибальську сітку. За задумом авторів проєкту, візерунки відображають різні аспекти життя країни – важливість сім'ї, красу пустелі, місцеву флору та фауна.

Як і інші майданчики арена буде штучно охолоджуватися, щоб забезпечити комфорт гравців і 40 тисяч відвідувачів. Першу гру тут можна було спостерігати 21 листопада.

Освітній міський стадіон від Fenwick-Iribarren Architects and Pattern Design

Освітній міський стадіон від Fenwick-Iribarren Architects and Pattern Design / Фото Dezeen

Стадіон Education City, який називають "алмазом у пустелі", є восьмим та останнім місцем проведення чемпіонату світу з футболу у Катарі. Він розташований у жвавому районі Ер-Райяна в оточенні університетів, дослідницьких центрів та спортивних організацій.

Фасад складається з ромбоподібних панелей, запозичених з традиційної арабської архітектури. Це допоможе відбивати сонячне світло удень. До того ж панелі будуть освітлюватися вночі. При цьому освітлення буде змінюватися залежно від положення сонця.

Місткість арени розрахована на 40 тисяч глядачів, але після турніру стадіон видозмінять.