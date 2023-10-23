Деякі з них просторі, мають кілька поверхів, а деякі – зручні та крихітні. Такі будиночки будуть ідеальні для тих, кому подобається ідея засинати під заколисування хвиль вночі та насолоджуватися водними видами спорту прямо біля вхідних дверей удень. Усі продають за ціною до 900 тисяч доларів.
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Портленд, Орегон
- Ціна: 879 000 доларів
Будинок площею 130 "квадратів" з двома спальнями / Фото Realtor
Аламеда, Каліфорнія
- Ціна: 610 тисяч доларів
Триповерховий будинок насиченого блакитного відтінку / Фото Bay East
Форт-Пірс, Флорида
- Ціна: 345 тисяч доларів
Будинок з трьома спальнями та двома ванними / Фото Realtor
Сіетл, Вашингтон
- Ціна: 898 тисяч доларів
Унікальний будиночок з дорогим ремонтом / Фото Realtor
Портленд, Орегон
- Ціна: 135 тисяч доларів
Кедровий будиночок площею 28 квадратних метрів / Фото Realtor