Деякі з них просторі, мають кілька поверхів, а деякі – зручні та крихітні. Такі будиночки будуть ідеальні для тих, кому подобається ідея засинати під заколисування хвиль вночі та насолоджуватися водними видами спорту прямо біля вхідних дверей удень. Усі продають за ціною до 900 тисяч доларів.

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Портленд, Орегон

Ціна: 879 000 доларів

Будинок площею 130 "квадратів" з двома спальнями / Фото Realtor

Аламеда, Каліфорнія

Ціна: 610 тисяч доларів

Триповерховий будинок насиченого блакитного відтінку / Фото Bay East

Форт-Пірс, Флорида

Ціна: 345 тисяч доларів

Будинок з трьома спальнями та двома ванними / Фото Realtor

Сіетл, Вашингтон

Ціна: 898 тисяч доларів

Унікальний будиночок з дорогим ремонтом / Фото Realtor

Портленд, Орегон

Ціна: 135 тисяч доларів

Кедровий будиночок площею 28 квадратних метрів / Фото Realtor