Зовні здається, що тут неможливо облаштувати повноцінне житло. Однак, зайшовши в помешкання, усі сумніви відразу розвіюються.
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Перевернутий будинок в штаті Вірджинія, був виставлений на продаж лише декілька днів назад і відразу отримав 5 пропозицій щодо купівлі. Кінцева ціна угоди становила $195 000.
Фасад перевернутого дому / Фото Realtor
Люди, які придбали будинок дійсно люблять природу, пригоди та кемпінг і цей будинок повністю відповідатиме їхньому способу життя, – пояснює вибір місцевий агент з нерухомості, – їм дуже подобається ідея опалення дровами й це великий плюс.
Інтер'єр перевернутого дому
У двоповерховому будинку з двома спальнями та однією ванною кімнатою немає вертикальних зовнішніх стін. Зате є сходи, які ведуть в зону для відпочинку. Санвузол знаходиться на другому поверсі, поруч з головною спальною. На першому рівні розташовано житлові приміщення – кухня, їдальня та вітальня з каміном.
Дім опалюється дровами / Фото Realtor
Усі зони максимально функціональні / Фото Realtor
Стіни, зведені під прямим кутом, в цьому домі відсутні. Але це не створює додаткового дискомфорту. Відвідувачі дому відразу звикають до незвичної конструкції, а велика кількість вікон створює унікальне відчуття потоку.
В дім проникає багато сонячного світла / Фото Realtor
В дім проникає багато сонячного світла / Фото Realtor
Невеликий електричний обігрівач забезпечує тут тепло навіть взимку. Щоб відповідати асиметричним кутам будинку, всі комунікації проходять під будинком, а не в стінах.
В дім проникає багато сонячного світла / Фото Realtor
У перевернутому домі дві спальні / Фото Realtor
Будинок був побудований в 1974 році. Люди, які придбали дім зараз будуть лише третіми власниками незвичної нерухомості.