Внешне кажется, что здесь невозможно обустроить полноценное жилье. Однако, зайдя в помещение, все сомнения сразу развеиваются.

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Перевернутый дом в штате Вирджиния, был выставлен на продажу лишь несколько дней назад и сразу получил 5 предложений о покупке. Конечная цена сделки составила $195 тысяч.

Фасад перевернутого дома / Фото Realtor

Люди, которые приобрели дом, действительно любят природу, приключения и кемпинг и это место будет полностью соответствовать их образу жизни, – объясняет выбор местный агент по недвижимости, – им очень нравится идея отопление дровами, и это большой плюс.

Интерьер перевернутого дома

В двухэтажном доме с двумя спальнями и одной ванной комнатой нет вертикальных наружных стен. Зато есть лестница, ведущая в зону для отдыха. Санузел находится на втором этаже, рядом с главной спальной. На первом уровне расположены жилые помещения – кухня, столовая и гостиная с камином.

Дом отапливается дровами / Фото Realtor

Все зоны максимально функциональные / Фото Realtor

Стены, возведенные под прямым углом, в этом доме отсутствуют. Но это не создает дополнительного дискомфорта. Посетители дома сразу привыкают к необычной конструкции, а большое количество окон создает уникальное ощущение потока.

В дом проникает много солнечного света / Фото Realtor

В дом проникает много солнечного света / Фото Realtor

Небольшой электрический обогреватель обеспечивает здесь тепло даже зимой. Чтобы отвечать асимметричным углам дома, все коммуникации проходят под домом, а не в стенах.

В дом проникает много солнечного света / Фото Realtor

В перевернутом доме две спальни / Фото Realtor

Дом был построен в 1974 году. Люди, которые приобрели дом сейчас будут лишь третьими владельцами необычной недвижимости.