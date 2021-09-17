Дах замість підлоги: американець продав незвичний будинок лише за декілька днів

Цей дім – цілий інженерний подвиг. Його невідповідність стандартам будівництва, перевернута структура і похилі стіни руйнують будь-які уявлення щодо того, яким повинно бути житло.

Зовні здається, що тут неможливо облаштувати повноцінне житло. Однак, зайшовши в помешкання, усі сумніви відразу розвіюються.

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Перевернутий будинок в штаті Вірджинія, був виставлений на продаж лише декілька днів назад і відразу отримав 5 пропозицій щодо купівлі. Кінцева ціна угоди становила $195 000.

Фасад перевернутого дому / Фото Realtor

Люди, які придбали будинок дійсно люблять природу, пригоди та кемпінг і цей будинок повністю відповідатиме їхньому способу життя, – пояснює вибір місцевий агент з нерухомості, – їм дуже подобається ідея опалення дровами й це великий плюс.

Інтер'єр перевернутого дому

У двоповерховому будинку з двома спальнями та однією ванною кімнатою немає вертикальних зовнішніх стін. Зате є сходи, які ведуть в зону для відпочинку. Санвузол знаходиться на другому поверсі, поруч з головною спальною. На першому рівні розташовано житлові приміщення – кухня, їдальня та вітальня з каміном.

Дім опалюється дровами / Фото Realtor

Усі зони максимально функціональні / Фото Realtor

Стіни, зведені під прямим кутом, в цьому домі відсутні. Але це не створює додаткового дискомфорту. Відвідувачі дому відразу звикають до незвичної конструкції, а велика кількість вікон створює унікальне відчуття потоку.

В дім проникає багато сонячного світла / Фото Realtor

В дім проникає багато сонячного світла / Фото Realtor

Невеликий електричний обігрівач забезпечує тут тепло навіть взимку. Щоб відповідати асиметричним кутам будинку, всі комунікації проходять під будинком, а не в стінах.

В дім проникає багато сонячного світла / Фото Realtor

У перевернутому домі дві спальні / Фото Realtor

Будинок був побудований в 1974 році. Люди, які придбали дім зараз будуть лише третіми власниками незвичної нерухомості.