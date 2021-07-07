У Данії побудували найвищий у світі замок з піску: вражаючі фото та відео

У Данії 30 скульпторів побудували замок з піску. Він є найвищим у світі.

Споруду внесуть до книги рекордів Гіннеса. Як вона виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про замок

Висота найвищого у світі замку становить 21,16 метра. Це на 3,5 метри вище, ніж рекорд, встановлений в Німеччині у 2019 році.

Для будівництва використали 1860 тонн піску. Для того щоб конструкція не впала, будівлю звели у формі трикутника. Також скульптори використовували спеціальний клей. Споруду прикрасили візерунками. Тепер її внесуть до книги рекордів Гіннеса.

Неймовірну будівлю спорудили з піску і закріпили клеєм​ / Фото John Andersen, Skulpturparken Blokhus

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Як виглядає замок з піску в Данії / Фото John Andersen, Skulpturparken Blokhus:

Дивіться відео з найвищим замком: