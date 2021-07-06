Придбати житло у 98-поверховому будинку можна за ціною від 7 мільйонів доларів (191 мільйон гривень). Як виглядає хмарочос – дивіться нижче.
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Що відомо про хмарочос
Висота Central Park Tower становить 472 метри й 98 поверхів. Це вище, ніж всесвітньо відомий Empire State Building. На будівництво було витрачено 3 мільярди доларів (81,8 мільярда гривень). Всередині розташовано 179 кондомініумів, жителі яких отримають прекрасний вид на парк. Цінник на житло стартує від 7 мільйонів доларів.
Найвищий житловий хмарочос розташований на Манхеттені / Фото Getty Images
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В основі найвищого хмарочоса – семиповерховий люксовий універмаг Nordstorm, який також став одним зі співінвесторів будівлі.
Як виглядає Central Park Tower в Нью-Йорку / Фото Getty Images: