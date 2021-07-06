Придбати житло у 98-поверховому будинку можна за ціною від 7 мільйонів доларів (191 мільйон гривень). Як виглядає хмарочос – дивіться нижче.

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Що відомо про хмарочос

Висота Central Park Tower становить 472 метри й 98 поверхів. Це вище, ніж всесвітньо відомий Empire State Building. На будівництво було витрачено 3 мільярди доларів (81,8 мільярда гривень). Всередині розташовано 179 кондомініумів, жителі яких отримають прекрасний вид на парк. Цінник на житло стартує від 7 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Для того щоб отримати дозвіл на будівництво, забудовнику довелося викуповувати права на "повітря" навколо будівлі Ліги студентів, яка розташоване поруч. Це обійшлося близько 60 мільйонів доларів.

Найвищий житловий хмарочос розташований на Манхеттені / Фото Getty Images

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В основі найвищого хмарочоса – семиповерховий люксовий універмаг Nordstorm, який також став одним зі співінвесторів будівлі.

Як виглядає Central Park Tower в Нью-Йорку​ / Фото Getty Images: