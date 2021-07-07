Постройку внесут в книгу рекордов Гиннеса. Как она выглядит – смотрите далее.

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Что известно о замке

Высота самого высокого в мире замка составляет 21,16 метра. Это на 3,5 метров выше, чем рекорд, установленный в Германии в 2019 году.

Для строительства использовали 1860 тонн песка. Для того чтобы конструкция не рухнула, здание построили в форме треугольника. Также скульпторы использовали специальный клей. Постройку украсили узорами. Теперь ее внесут в книгу рекордов Гиннеса.

Невероятное здание соорудили из песка и закрепили клеем / Фото John Andersen, Skulpturparken Blokhus

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Как выглядит замок из песка в Дании / Фото John Andersen, Skulpturparken Blokhus:

Смотрите видео с самым высоким замком: