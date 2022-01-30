Компанія представила 22 країни, де, за їхніми прогнозами, вигідно купувати житло. Розповідаємо про п'ятірку, яка очолила рейтинг.

Цікаво Відомий девелопер назвав головні тенденції на ринку житла у 2022 році

Малага (Іспанія)

Курортне іспанське місто налічує чимало експатів з усього світу. І не дарма. Згідно з опитуваннями, це одне з найбільш гостинних міст Іспанії. Середземноморський клімат Малаги передбачає тривале, спекотне, сухе літо і м’яку зиму, що робить його ідеальним місцем для відпочинку на пляжі. А ще це рай для любителів гольфу з більш ніж 50 полями за декілька хвилин їзди від міста.

Афіни (Греція)

Інвестори обирають Афіни через дешеве житло / Фото unsplash

Нещодавнє опитування, проведене RAJA, визнало Афіни найкращим місце для переїзду у 2022 році. Аналітики вивчили низку факторів: рівень зайнятості, безпека, вартість життя та охорона здоров’я. У ході аналізу вияснилося, що орендна плата в Афінах на 135% нижча, ніж у Великій Британії, а продукти недорогі та натуральні.

Клонакілті (Ірландія)

У 2021 році понад 2 400 людей взяли участь у опитуванні, щоб визначити "Найкраще місце для життя в Ірландії". Фаворитом виявилося містечко Клонакілті. Судді оголосили його "прогресивною спільнотою, яка виступає за інклюзивність і різноманітність", а також "новаторським містом, яке можна розглядати як зразок для інших міст у всьому світі".

Це перше в Ірландії місто, яке отримало відзнаку за скорочення вуглецевого сліду та відкритий доступ до піщаних пляжів, натуральних фермерських продуктів і кави.

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Остін (Техас, США)

Остін – одне із найзеленіших міст США / Фото unsplash

Під час пандемії більше ніж 150 компаній, у тому числі Apple, Dell, Tesla оголосили про намір переїхати в Остін, або заявили, що будуть створювати більше робочих місць у цьому місті.

Остін – одне із найзеленіших міст США з найбільшою кількістю велосипедистів, величезним вибором кафе і ресторанів.

Апулія (Італія)

Апулія, яку часто називають "новою Тосканою", швидко набирає популярності серед емігрантів, які полюють за недорогим життям і чудовими пляжами. Одна з головних особливостей міста – тут все ще можна знайти заміські будинки всього за 30 тисяч євро, хоч і доведеться вкластися в ремонт.

Також до рейтингу увійшли Лімож (Франція), Порту (Португалія), Нікоя (Коста-Рика), Мюнхен (Німеччина) та Аделаїда (Австралія).