Компания представила 22 страны, где, по их прогнозам, выгодно покупать жилье. Рассказываем о пятерке, возглавившей рейтинг.

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Малага (Испания)

Курортный испанский город насчитывает множество экспатов со всего мира. И не зря. Согласно опросам, это один из самых гостеприимных городов Испании. Средиземноморский климат Малаги предусматривает длительное, жаркое, сухое лето и мягкую зиму, что делает его идеальным местом для отдыха на пляже. А еще это рай для любителей гольфа с более чем 50 полями в нескольких минутах езды от города.

Афины (Греция)



Инвесторы выбирают Афины из-за дешевого жилья / Фото unsplash

Недавний опрос, проведенный RAJA, признал Афины лучшим местом для переезда в 2022 году. Аналитики изучили ряд факторов: уровень занятости, безопасность, стоимость жизни и здравоохранение. В ходе анализа выяснилось, что арендная плата в Афинах на 135% ниже, чем в Великобритании, а продукты недорогие и натуральные.

Клонакилти (Ирландия)

В 2021 году более 2 400 человек приняли участие в опросе, чтобы определить "Лучшее место для жизни в Ирландии". Фаворитом оказался городок Клонакилти. Судьи объявили его "прогрессивным сообществом, выступающим за инклюзивность и разнообразие", а также "новаторским городом, который можно рассматривать как образец для других городов во всем мире".

Это первый в Ирландии город, который получил отличие за сокращение углеродного следа и открытый доступ к песчаным пляжам, натуральным фермерским продуктам и кофе.

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Остин (Техас, США)



Остин – один из самых зеленых городов США / Фото unsplash

Во время пандемии более 150 компаний, в том числе Apple, Dell, Tesla объявили о намерении переехать в Остин, или заявили, что будут создавать больше рабочих мест в этом городе.

Остин – один из самых зеленых городов США с самым большим количеством велосипедистов, огромным выбором кафе и ресторанов.

Апулия (Италия)

Апулия, которую часто называют "новой Тосканой", быстро набирает популярность среди эмигрантов, охотящихся за недорогой жизнью и великолепными пляжами. Одна из главных особенностей города – здесь все еще можно найти загородные дома всего за 30 тысяч евро, хоть и придется уложиться в ремонт.

Также в рейтинг вошли Лимож (Франция), Порту (Португалия), Никоя (Коста-Рика), Мюнхен (Германия) и Аделаида (Австралия).