Для этого важно знать, где следует присмотреться к недвижимости. Перечень самых чистых итальянских курортов – смотрите ниже.

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Как определяли чистые курорты

В Италии Ассоциация защиты окружающей среды Legambiente и Итальянский туристический клуб представили отчет "Самое красивое море". Эксперты определили 45 безопасных и экологически чистых локаций для купания и отдыха в Италии.

Сардиния попала в список чистейших курортов Италии / Фото Pixabay

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Какие локации получили награду "5 парусов"

  1. Тоскана, Маремма (Гроссето)
  2. Сардиния, Бауней (Нуоро)
  3. Кампания, Чиленто (Салерно)
  4. Сардиния, побережье Кья (Южная Сардиния)
  5. Тоскана, остров Капрая (Ливорно)
  6. Сардиния, Барония-Посада и парк Тепилора (Нуоро)
  7. Сицилия, остров Салина
  8. Сардиния, Галлура и морской охраняемый район Капо Теста (Сассари)
  9. Тоскана, остров Джильо (Гроссето)
  10. Лигурия, Чинкветерре
  11. Апулия, Верхний Саленто-Ионико (Лечче)
  12. Апулия, Верхняя Адриатика Саленто (Лечче)
  13. Базиликата, побережье Маратеи
  14. Сардиния, Планарджа (Ористано)
  15. Кампания, Коста-дель-Мито, морской охраняемый район Коста-дельи-Инфрески и Массета
  16. Сардиния, залив Ористано и морской охраняемый район полуострова Синис - остров Мальдивентре
  17. Сицилия, Пантеллерия
  18. Апулия, Тремити

Сицилия – один из самых красивых и чистых курортов / Фото Pixabay