Для этого важно знать, где следует присмотреться к недвижимости. Перечень самых чистых итальянских курортов – смотрите ниже.
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Как определяли чистые курорты
В Италии Ассоциация защиты окружающей среды Legambiente и Итальянский туристический клуб представили отчет "Самое красивое море". Эксперты определили 45 безопасных и экологически чистых локаций для купания и отдыха в Италии.
Сардиния попала в список чистейших курортов Италии / Фото Pixabay
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Какие локации получили награду "5 парусов"
- Тоскана, Маремма (Гроссето)
- Сардиния, Бауней (Нуоро)
- Кампания, Чиленто (Салерно)
- Сардиния, побережье Кья (Южная Сардиния)
- Тоскана, остров Капрая (Ливорно)
- Сардиния, Барония-Посада и парк Тепилора (Нуоро)
- Сицилия, остров Салина
- Сардиния, Галлура и морской охраняемый район Капо Теста (Сассари)
- Тоскана, остров Джильо (Гроссето)
- Лигурия, Чинкветерре
- Апулия, Верхний Саленто-Ионико (Лечче)
- Апулия, Верхняя Адриатика Саленто (Лечче)
- Базиликата, побережье Маратеи
- Сардиния, Планарджа (Ористано)
- Кампания, Коста-дель-Мито, морской охраняемый район Коста-дельи-Инфрески и Массета
- Сардиния, залив Ористано и морской охраняемый район полуострова Синис - остров Мальдивентре
- Сицилия, Пантеллерия
- Апулия, Тремити
Сицилия – один из самых красивых и чистых курортов / Фото Pixabay