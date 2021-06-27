Де купити житло в Італії: названо найчистіші курорти

Італія – країна, відома своєю неймовірною атмосферою та крутими курортами. Дуже багато хто мріє придбати власне житло у ній.

Для цього важливо знати, де слід придивитися до нерухомості. Перелік найчистіших італійських курортів – дивіться нижче.

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Як визначали чисті курорти

В Італії Асоціація захисту навколишнього середовища Legambiente та Італійський туристичний клуб представили звіт "Найкрасивіше море". Експерти визначили 45 безпечних і екологічно чистих локацій для купання та відпочинку в Італії.

Для складання рейтингу фахівці проаналізували 98 курортів Італії.

Сардинія потрапила до переліку найчистіших курортів Італії / Фото Pixabay

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Які локації отримали нагороду "5 вітрил"

Тоскана, Маремма (Гроссето) Сардинія, Баун (Нуоро) Кампанія, Чіленто (Салерно) Сардинія, узбережжя Кья (Південна Сардинія) Тоскана, острів Капрая (Ліворно) Сардинія, Баронія-Посада і парк Тепілора (Нуоро) Сицилія, острів Саліна Сардинія, Галлура і морський район під охороною Капо Тесту (Сассарі) Тоскана, острів Джильо (Гроссето) Лігурія, Чинкве-Терре Апулія, Верхній Саленто-Іонікій (Лечче) Апулія, Верхня Адріатика Саленто (Лечче) Базіліката, узбережжя Маратеї Сардинія, Планарджа (Орістано) Кампанія, Коста-дель-Мито, морський район під охороною Коста-дельї-Інфрескі та Массет Сардинія, затока Орістано та морський район (під охороною) півострова Сініса – острів Мальдівентре Сицилія, Пантеллерія Апулія, Треміті.

Найбільшу кількість нагород отримала Сардинія.

Сицилія – один з найкрасивіших і чистих курортів / Фото Pixabay