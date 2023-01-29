Де найактивніше українці купують закордонну нерухомість та на які ціни орієнтуватися, розповів практикуючий інвестор В'ячеслав Фоменко.

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Туреччина

Бюджет – від 80 тисяч євро

Перша перевага – це вигода. Квартира, придбана в Аланії на стадії котловану, за час будівництва може додати в ціні до 80%. По-друге, житло легко вибрати та оформити. Не будуть перепоною і юридичні формальності.

А ще тут чудовий клімат, одразу 4 моря, помірна вартість життя та дуже доброзичливий народ. Отже, якщо вирішите не продавати свої турецькі апартаменти, у вас буде чудова база для курортного життя,

– підкреслює Фоменко.

Таїланд

Бюджет – від 100 тисяч євро

У Таїланді поширеною є практика, згідно із якою девелоперськими проєктами управляють мережі готелів. Такий об'єкт гарантує прибуток від здачі в оренду, а також його легко буде перепродати завдяки силі бренду керуючої компанії. А якщо не здавати в оренду і не продавати, то можна жити в цих апартаментах самому – також непоганий варіант.

Балі

Бюджет – від 100 тисяч євро

З таким бюджетом ви зможете обрати собі апартаменти у сучасному житловому комплексі, каже Фоменко. Водночас хороший таунхаус можна знайти за 150 тисяч євро, ціни на вілли стартують від 200 тисяч євро. Попри те, що цей райський острів давно вже став одним із наймодніших туристичних напрямків, місцевий ринок нерухомості ще остаточно не сформувався. Мало великих забудовників, не надто багато пропозицій, але при цьому є високий попит. Саме тому зараз до Балі придивляються не лише українські інвестори, а й девелопери з України.

ОАЕ

Бюджет – від 200 тисяч євро

Ринок нерухомості Дубая переживає зараз справжній бум. Забудовники подекуди штучно стримують попит: апартаменти в деяких об'єктах можна купити лише через аукціон.

Причина такого ажіотажу зрозуміла. Дубай – один з найбільших світових бізнес-хабів, що динамічно розвивається і дуже зручний для життя. При цьому, якщо порівнювати його з європейськими та американськими мегаполісами, вартість життя тут відносно невисока. Тому Дубай приваблює представників бізнесу та IT з усього світу, а тепер ще й тих, хто інвестує у закордонну нерухомість.

За моїми прогнозами, зростання цін на місцеву нерухомість триватиме ще як мінімум кілька років. А попит сьогодні такий, що ви гарантовано продасте те, що тут придбали – зрозуміло, з вигодою для себе,

– додає експерт.

Іспанія та Португалія

Бюджет – від 150 тисяч євро

За таку суму тут можна придбати невеликі апартаменти "вітальня+спальня" в одному з курортних містечок на морському узбережжі. У Португалії ціни трохи нижчі, ніж в Іспанії, а також там доступні програми громадянства для іноземців.

Однак варто зважити, що в європейських країнах покупець повинен пояснювати походження коштів, які вкладає в місцеву нерухомість. Зате плюси володіння нерухомістю в Європі є очевидними: її завжди можна вигідно продати або здати в оренду.