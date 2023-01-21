Про це свідчать дані порталу GetHome.pl. Експерти підкреслюють, що для розрахунку бралася заробітна плата у розмірі 6 287,79 злотих.

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Скільки потрібно відкладати на житло у Польщі

Як зазначається у дослідженні, щоб купити квартиру площею 50 квадратних метрів у Польщі, потрібно відкладати практично усю середню місячну заробітну плату (6 300 злотих або 1340 євро) упродовж 7 років. Загалом медіанна вартість житла по крані становить понад 107 тисяч євро.

При цьому в інших країнах Європи придбати своє житло складніше. Наприклад, у Чехії така на купівлю аналогічного метражу доведеться відкласти 120 зарплат, а в Словаччині – 140.

Найпростіше придбати власну квартиру у Данії, для цього доведеться відкласти 40 зарплат, а також в Ірландії – 50. Середня доступність житла відносно зарплат зафіксована в:

Іспанії (65),

Італії (85),

Німеччині (90),

Франції (95).



Скільки потрібно відкладати на житло в різних країнах Європи / Інфографіка GetHome

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