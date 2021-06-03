До трійки лідерів також потрапили Нова Зеландія та Люксембург. Про це йдеться у дослідженні Міжнародної консалтингової компанії Knight Frank.

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Де й на скільки подорожчало житло

  1. Туреччина – 32%.
  2. Нова Зеландія – 22,1%.
  3. Люксембург – 16,6%.
  4. Словаччина – 15,5%.
  5. США – 13,2%.
  6. Швеція – 13%.
  7. Австрія – 12,3%.
  8. Нідерланди – 11,3%.
  9. Росія – 11,1%.
  10. Норвегія – 10,9%.

Туреччина посіла перше місце у рейтингу / Фото Pixabay

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Де ціни на житло суттєво не змінилися

У деяких країнах житлова нерухомість на вторинному ринку суттєво не здорожчала за вказаний період:

  • Угорщина – 1,8%.
  • Чилі – 1,7%.
  • Італія – 1,6%.
  • Індонезія – 1,2%.
  • Кіпр – 0,8%.

Ринок нерухомості у Великобританії почав відновлюватися після COVID-19 / Фото Pixabay

Де нерухомість втратила у ціні

  • Іспанія – 1,8%.
  • Індія – 1,6%.
  • Марокко – 1,2%.
  • Малайзія – 0,9%.