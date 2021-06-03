До трійки лідерів також потрапили Нова Зеландія та Люксембург. Про це йдеться у дослідженні Міжнародної консалтингової компанії Knight Frank.

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Де й на скільки подорожчало житло

Туреччина – 32%. Нова Зеландія – 22,1%. Люксембург – 16,6%. Словаччина – 15,5%. США – 13,2%. Швеція – 13%. Австрія – 12,3%. Нідерланди – 11,3%. Росія – 11,1%. Норвегія – 10,9%.

Україна також потрапила до рейтингу. Країна посіла 37 місце – житло здорожчало на 4,1%.

Туреччина посіла перше місце у рейтингу / Фото Pixabay

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Де ціни на житло суттєво не змінилися

У деяких країнах житлова нерухомість на вторинному ринку суттєво не здорожчала за вказаний період:

Угорщина – 1,8%.

Чилі – 1,7%.

Італія – 1,6%.

Індонезія – 1,2%.

Кіпр – 0,8%.

Ринок нерухомості у Великобританії почав відновлюватися після COVID-19 / Фото Pixabay

За даними Knight Frank, ринок нерухомості у Європі​ почав "оживати" після пандемії коронавірусної інфекції. Цікава ситуація помічена у Великій Британії. За рік країна піднялася з 41-ї позиції на 12-у сходинку.

Де нерухомість втратила у ціні