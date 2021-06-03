До трійки лідерів також потрапили Нова Зеландія та Люксембург. Про це йдеться у дослідженні Міжнародної консалтингової компанії Knight Frank.
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Де й на скільки подорожчало житло
- Туреччина – 32%.
- Нова Зеландія – 22,1%.
- Люксембург – 16,6%.
- Словаччина – 15,5%.
- США – 13,2%.
- Швеція – 13%.
- Австрія – 12,3%.
- Нідерланди – 11,3%.
- Росія – 11,1%.
- Норвегія – 10,9%.
Туреччина посіла перше місце у рейтингу / Фото Pixabay
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Де ціни на житло суттєво не змінилися
У деяких країнах житлова нерухомість на вторинному ринку суттєво не здорожчала за вказаний період:
- Угорщина – 1,8%.
- Чилі – 1,7%.
- Італія – 1,6%.
- Індонезія – 1,2%.
- Кіпр – 0,8%.
Ринок нерухомості у Великобританії почав відновлюватися після COVID-19 / Фото Pixabay
Де нерухомість втратила у ціні
- Іспанія – 1,8%.
- Індія – 1,6%.
- Марокко – 1,2%.
- Малайзія – 0,9%.