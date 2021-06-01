На що слід звернути увагу, щоб спокійно насолоджуватися відпочинком влітку, розповів експерт з безпеки компанії Locksmith Вадим Комісаров.
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Про вхідні двері
На що потрібно звернути увагу при підборі вхідних дверей для квартири? Назвіть основні моменти для покупця.
Перше, чого не варто робити, – це купувати двері, які продаються у мас-маркеті, якщо людина прагне забезпечити реальну безпеку квартири, офісу чи будинку. Тому що весь мас-маркет дверей – це гарна обгортка, яка за наповненням, за замками та за безпекою нічого не варта. Тобто купується зовнішній вигляд. Якщо ж квартиру відкрили й ти починаєш пояснювати людям, скільки коштували замки, які були встановлені у двері, то зі 100% вартості дверей замки займають від 10 до 20% і не більше. Це є збитковим для безпеки.
Першочергово при виборі дверей потрібно розуміти, який рівень безпеки та яку функцію вони мають нести. Наша рекомендація – двері потрібно вибирати з точки зору безпеки, а потім дизайн та інші властивості.
Вадим Комісаров / Фото services.locksmith
Чи існує різниця у підборі дверей, наприклад, для офісних приміщень чи для квартир? У чому вона полягає?
При підборі дверей в офісне приміщення враховуються різні нюанси. Швидше за все, є якась кількість співробітників, які повинні будуть ходити по контролю доступу: з картками, за кодом, по біометрії – це можна реалізувати на різних електронних елементах замикання (СКД).
Офісні двері у нас дуже часто запитують з режимом обліку робочого часу, щоб у кінці місяця була база даних, хто коли приходив, йшов і скільки годин провів на роботі. Для персонального використання системи контролю доступу не потрібні.
Які типи дверей ви радите своїм клієнтам для житлової нерухомості?
Всі двері сертифіковані як протиударні для житлових і нежитлових приміщень, але конструктив таких дверей може бути абсолютно різний. Це можуть бути двері металеві з якимось декором, а можуть бути спеціальні двері, які пройшли сертифікацію на зламостійкість та додаткову сертифікацію з бронювання і захистом від вогнепальної зброї. Це все різні цінові сегменти.
Як показує практика, нині хороші двері для квартири з надійними замками, які без спецінструменту складно відкрити, це близько 30 – 45 тисяч гривень, а якщо двері стійкі й від спецінструменту – від 2000 доларів (55 тисяч гривень) і вище.
Які двері вважаються найбільш надійними?
За словами фахівця, не варто купувати двері у мас-маркеті / Фото services.locksmith
Які двері найменш надійні й викликають зацікавленість у злодіїв?
Якщо ми говоримо про Київ, більшість забудовників уже базово встановлюють вхідні двері й у багатьох житлових комплексах комфорт і преміумкласу заборонено змінювати їх зовнішній вигляд. Тому тут є два моменти з нашої практики:
- якщо ми впевнені, що поставивши якісні замки, двері не зможуть відкрити протягом 30 хвилин, тоді рекомендуємо заміну замків на більш надійні, ніж поставив забудовник спочатку;
- є двері від забудовника зовсім слабкі, тоді ми рекомендуємо повністю замінити дверний блок і підбираємо вже у комплект надійні замкові механізми, але витримуємо зовнішній вигляд, як був від забудовника.
Якісні замки – запорука безпеки / Фото services.locksmith
Відкривають найчастіше двері у вторинному житлі. Переважно – це будинки до 2000-х років, які не обладнані входами у під'їзд через систему контролю доступу, без консьєржа та інших систем захисту. У такі будинках злодії без перешкод заходять та дивляться, де можна фізично зламати замок, і беруть все, що потрапляє в руки.
Якщо ж говорити про серйозні, нові ЖК, де є і безпека, і контроль доступу, тут ризики інші – бригади зловмисників селяться в ці комплекси. Поки орендують квартири, потихеньку все оглядають, оскільки є доступ до всього комплексу, і починається злодійство. Тут використовуються більш делікатні методи зламу за допомогою спецінструменту без фізичного пошкодження дверей. У таких випадках можуть врятувати тільки високо секретні надійні замки та сигналізація.
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Про замки
Що врятує квартиру під час відпустки? Який вид замків слід вибирати, щоб не хвилюватися за своє житло?
90% успіху – це надійні сертифіковані замки європейських виробників. Виходячи з нашої статистики, все менше й менше випадків, коли злодії намагаються щось зламати чи вирізати. Для цього потрібно мати з собою інструмент і це ризик, що тебе зловлять. Підготовлені домушники користуються відмичками. Це та річ, яка може без видимих пошкоджень відкрити механічний замок.
Найбільш надійні замки європейських брендів / Фото services.locksmith
А за який мінімальний час розкривається замок, наприклад, один з найбільш бюджетних?
Скільки коштує надійний замок із захистом від відмички? За який час можна відкрити такий замок?
Середня вартість якісного замку стартує від 200 до 500 доларів (5 – 14 тисяч гривень). Щонайменше у кожних дверей, має бути один надійний замок. Також можна встановити додатковий для підстрахування. Час на відкриття такого замка займе з електроінструментом від 30 хвилин до півтори години, буває і довше.
Про безпеку
Як максимально убезпечити житло від злодіїв під час відпустки? Замки, двері, як ще підстрахуватися?
- Можна використовувати електронні методи оповіщення. Це можуть бути камери, які прив'язані до додатка на смартфоні та реагують на рухи. Вони завжди в режимі онлайн, як тільки хтось проходить поруч, вони надсилають повідомлення на телефон і відразу ж можна зайти подивитися, що відбувається біля квартири, і чому спрацював датчик.
- Другий елемент – замки високо секретні, які захищають від відкриття відмичкою і фізичного злому.
- Якщо пройшли камеру і замки, тоді можна встановити датчики на відкриття дверей – це вже спрацювання сигналізації, а інформація передається на пультову охорону, якщо вона підключена, якщо немає – на смартфон власнику квартири про те, що відчинилися двері.
- Якщо йдеться про закриття периметра (це стосується ризикових поверхів – останніх або нижніх до третього), то це обладнання вікон датчиками на відкриття чи розбиття скла.
- Є спеціальні протизламні віконні фурнітури, які не дозволяють віджати вікно. Для відкриття знадобиться 40 хвилин і спецінструмент.
- Ще варіант – ґрати. Але це дуже давня тема. Якщо використовувати, то решітки внутрішнього монтажу.
У наших сьогоднішніх реаліях – це повний full. А далі все залежить від конкретного об'єкта та персонального запиту клієнта, який до нас звернувся.
На відкриття надійного замку зламувачу знадобиться не менше години / Фото services.locksmith
Про лайфхаки
Поділіться корисними лайфхаками: що робити власникам житла, щоб спокійно відпочивати, не думаючи про можливі зломи та крадіжки? Що ще може відлякати злодія?
Важливі доброзичливі відносини з сусідами, які могли б доглянути за домівкою. Часто, коли ми виїжджаємо на монтажі замків, використовується електроінструмент. Цей майстер може годину – півтори – дві щось свердлити, довбати, і жоден з сусідів не вийде й не поцікавиться тим, що відбувається.
Це лайфхак №1 – дружіть із сусідами. Якщо не дружите – вішайте зовнішню камеру з датчиками руху та оповіщеннями на ваш смартфон, використовуйте нові технології. Якщо сильно переживаєте – пультова охорона.
Люди зазвичай до нас звертаються, коли вже все сталося. Я б рекомендував не доводити до цього. Так чи інакше, якщо щось відбувається, вже не має значення сума, яку потрібно заплатити, тому що психологія бере своє, і людина витрачає гроші постфактум. Краще спрацювати на випередження і звернутися до професіоналів за консультацією, поставити ефективні системи безпеки до від'їзду, і спати спокійно, не турбуючись про те, що хтось може зайти у квартиру.