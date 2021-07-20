Де найдорожча й найдешевша оренда житла: названо країни

Аналітики порівняли вартість оренди житлової нерухомості, у якій три спальні, в 50+ країнах світу з вартістю життя для сім'ї з чотирьох осіб. Експерти брали до уваги розвинені країни відповідно до Індексу людського розвитку ООН.

Гонконг, Сінгапур і Катар стали лідерами за вартістю оренди житла в порівнянні з іншими витратами. Хто ще потрапив до рейтингу – читайте далі.

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Країни з найвищими витратами на оренду нерухомості

Гонконг. Частка витрат на оренду – 50,25%, середня оренда на місяць – 3782 долари (102,8 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з чотирьох осіб – 3744 долари (101,8 тисячі гривень).

Частка витрат на оренду – 50,25%, середня оренда на місяць – 3782 долари (102,8 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з чотирьох осіб – 3744 долари (101,8 тисячі гривень). Сінгапур. Частка витрат на оренду – 47,08%, середня оренда на місяць – 3087 доларів (84 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з чотирьох осіб – 3470 доларів (94,3 тисячі гривень).

Частка витрат на оренду – 47,08%, середня оренда на місяць – 3087 доларів (84 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з чотирьох осіб – 3470 доларів (94,3 тисячі гривень). Катар. Частка витрат на оренду – 43,73%, середня оренда на місяць – 2336 доларів (63,5 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з чотирьох осіб – 3007 доларів (81,8 тисячі гривень).

До переліку також потрапили ОАЕ, Кувейт, Ірландія, США, Бахрейн, Австралія та Нова Зеландія.

Сінгапур посів друге місце / Фото Pixabay

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Країни з найнижчими витратами на оренду в порівнянні з витратами

Саудівська Аравія . Частка витрат на оренду – 19,07%, середня оренда на місяць – 581 долар (15,8 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з 4 осіб – 2465 доларів (67 тисяч гривень).

. Частка витрат на оренду – 19,07%, середня оренда на місяць – 581 долар (15,8 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з 4 осіб – 2465 доларів (67 тисяч гривень). Греція . Частка витрат на оренду – 19,73%, середня оренда на місяць – 618 доларів (16,8 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з 4 осіб – 2133 доларів (58 тисяч гривень).

. Частка витрат на оренду – 19,73%, середня оренда на місяць – 618 доларів (16,8 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з 4 осіб – 2133 доларів (58 тисяч гривень). Туреччина. Частка витрат на оренду – 20,11%, середня оренда на місяць – 341 долар (9,3 тисячі гривень), щомісячні витрати на сім'ю з 4 осіб – 1 355 доларів (36,9 тисячі гривень).

Також до ТОП-10 країн з найбільш доступною орендою в порівнянні з іншими витратами потрапили Аргентина, Хорватія, Латвія, Болгарія, Естонія, Уругвай і Румунія.